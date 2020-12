Hier, lors de la défaite en demi-finale du Final Four de l’EHF Velux Champions League contre le FC Barcelone (37-32), Nikola Karabatic n’a pas pu aider ses coéquipiers. Blessé depuis mi-octobre et une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match face à Ivry en Lidl Starligue, l’international français a fait le déplacement à Cologne pour encourager ses coéquipiers. Il estime que ses coéquipiers s’étaient rendus la marche trop haute.

“On s’est rendu la marche trop haute. On a eu des occasions pour revenir à deux buts en deuxième mi-temps, mais on a perdu trop de ballons. Nos erreurs ont donné la victoire à Barcelone, qui est très fort. On est amers parce qu’on avait les moyens de lutter et de les pousser jusqu’au bout, regrette Karabatic pour RMC. C’est une compétition particulière puisqu’on est en train de finir la Ligue des champions de la saison dernière. C’est une grosse déception mais on est en plein milieu de la saison en cours. Donc ce n’est pas une finalité. […]On essaiera ensuite de bien finir la saison avec le PSG. En championnat, on est très bien. Il faudra aussi bien jouer en Ligue des champions pour espérer revenir dans ce Final 4 à Cologne.“

Nikola Karabatic (36 ans) qui a expliqué que malgré sa grave blessure il espérait pouvoir rejouer avant la fin de saison. “Mon opération s’est très bien passée, la rééducation se passe bien également. Je bosse tous les jours avec le staff médical du PSG. Je suis content. Pour l’instant, on est dans les temps. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible, j’espère même avant la fin de saison pour faire quelques matches avec le PSG. Si tout va bien. On verra. Je me concentre au jour le jour pour l’instant.“