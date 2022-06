Nikola Karabatic et l’ambition du PSG dans plusieurs sports

Même si le football est la vitrine du PSG, le club de la capitale possède plusieurs équipes dans des disciplines différentes. Le Handball, le football féminin et le judo font rayonner les Rouge & Bleu en compagnie de l’équipe première. Nikola Karabatic, star du PSG Handball, estime que le PSG a l’ambition de dominer plusieurs sports avec des équipes.

« J’ai joué à Barcelone et le Barça a le foot, le hand, le basket, le hockey en salle et le futsal. Quand tu joues dans des clubs multisports, tu as ce sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand, une institution, lance Karabatic dans la pastille Salon de PSG TV. Je sais que le PSG a cette ambition-là de créer une vraie institution avec le foot en vitrine et être numéro 1 dans beaucoup de sports, surtout les sports collectifs.«