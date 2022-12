À la lutte avec l’OL pour le titre de D1 Arkema, les Féminines du PSG auront l’occasion de prendre le fauteuil de leader en cas de victoire face aux Fenottes.

C’est le choc du championnat. Comme chaque saison, les rencontres entre l’Olympique Lyonnais et les Féminines du PSG auront leur importance pour le titre de champion. Et ce dimanche (21h sur Canal Plus), dans le cadre de la 11e journée de D1 Arkema, l’OL reçoit les Parisiennes avec deux points d’avance au classement (28 pts). Ainsi, une victoire des Rouge & Bleu pourrait leur permettre d’occuper la tête du championnat.

« On est prêtes, on a bossé pour »

Devenue titulaire indiscutable suite à la grosse blessure au genou de Paulina Dudek, la défenseure de 24 ans, Elisa De Almeida, a été interrogée sur ce choc, dans un entretien accordé au Parisien. Et elle ne souhaite pas se rajouter de pression supplémentaire. « Comme nous a dit Gérard (Prêcheur) la semaine dernière, c’était un peu la demi-finale contre le Paris FC et maintenant la finale contre Lyon. On est sereines, on aborde ce match qu’on attend toutes, à Lyon ou au PSG. On ne se met pas de pression supplémentaire. Il faut y aller. On est prêtes, on a bossé pour. »

L’international français est également revenue sur la progression mentale des Parisiennes au fil des semaines, après quelques résultats décevants : « On a gagné pas mal de matchs à l’arrache (sourire) où il faut être solide pour ne pas prendre ce but égalisateur. C’est plus un aspect mental. Au Paris FC (victoire 1-0 la semaine dernière), on a su gérer le match, maîtriser nos émotions. Techniquement, on a fait la différence. Quand on joue Montpellier (2-2), on s’affole un peu le dernier quart d’heure. Contre le Paris FC, on y était vraiment toutes et ça fait la différence. »