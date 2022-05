Christopher Nkunku vient de terminer la meilleure saison de sa carrière avec Leipzig. Le titi du PSG a marqué 20 buts et délivré 13 passes décisives en 34 matches de Bundesliga. Toutes compétitions les chiffres sont encore plus impressionnants avec 34 réalisations et 16 offrandes en 51 rencontres. Cette saison, il s’est offert le record de nombre de trophées de meilleur joueur du mois en Bundesliga avec quatre.

Une récompense où il devance Lewandowski et Haaland

Même s’il n’était pas nommé pour le titre de meilleur français de l’étranger lors de la cérémonie des Trophées UNFP, l’ancien du PSG a été distingué pour sa magnifique saison. Il a en effet été élu meilleur joueur de la saison du championnat d’Allemagne. L’international français a devancé les stars Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Une récompense méritée pour Christopher Nkunku, qui sera à coup sûr l’un des dossiers les plus chauds du mercato estival.