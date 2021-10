En cette trêve internationale d’octobre, l’actualité du PSG a été assez dense avec de nombreuses interviews et déclarations. En effet, le trio offensif – Kylian Mbappé (L’Equipe / RMC Sport), Neymar Jr (DAZN) et Leo Messi (France Football) – s’est exprimé à travers divers médias ces derniers jours. De son côté, le directeur sportif des Rouge & Bleu, Leonardo, a également accordé quelques mots lors du Festival du sport, tout comme l’ancien entraîneur parisien, Thomas Tuchel. Dans sa chronique pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur l’actualité des derniers jours autour du club de la capitale.

« Si la Tour Eiffel est la vieille dame qui surveille Paris, moi je suis le monsieur qui surveille le PSG. Et ces dernières heures, je ne me suis pas ennuyé. Interviews, déclarations, rien n’a manqué. Alors interview de Messi dans France Football, déclarations de Thomas Tuchel et Leonardo au Festival du Sport. Alors déjà une confirmation, Thomas Tuchel et Leonardo ne partiront pas en vacances ensemble. Quant à Leonardo, il n’en peut plus du forcing et des déclarations du Real Madrid (sur Mbappé) tout comme les commentaires de Javier Tebas. Dès qu’il (Tebas) peut descendre et attaquer le PSG, il le fait dans des déclarations souvent assassines. Leonardo a sifflé la fin de la récréation », a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleus Paris. « Tuchel, lui, n’a pas été tendre avec ses anciens dirigeants. En gros : C’est facile d’entraîner Chelsea. Le club possède une organisation simple et claire qui facilite la communication. Il n’y a pas d’interférences. Je me sens vraiment supporté par le club. C’est un message à peine dissimulé pour Leonardo. L’entraîneur allemand considère que Leonardo l’a empêché de travailler. »