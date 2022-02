Après un exode de ses Titis les années précédentes, le PSG va tenter dans les prochaines semaines de conserver ses jeunes joueurs à fort potentiel. Alors que les signatures des premiers contrats professionnels d’Ismaël Gharbi et Warren Zaire-Emery sont en bonne voie, un autre talent du centre de formation pourrait prendre le même chemin. En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le joueur de la génération 2005, Noah Lemina, devrait signer son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Il était notamment suivi par de nombreux clubs étrangers.

En effet, l’ailier gauche de 16 ans – et petit frère de Mario Lemina – est en négociation avec le PSG depuis plusieurs semaines. « Et selon plusieurs sources internes, Lemina devrait signer son premier contrat professionnel avant la fin de la saison », rapporte le média sportif. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, le joueur de 16 ans alterne entre les U17 et U19 du PSG. Le natif de Libreville est sous contrat aspirant jusqu’en 2023 et a récemment été appelé avec l’Equipe de France U17 pour participer à une double confrontation amicale face au Danemark (22 et 25 février).