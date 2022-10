Ce dimanche soir, pour ce qui représente l’affiche de la 11e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille dans son antre du Parc des Princes. Une partie qui devra se jouer sans certains rouge et bleu.

Le bilan du PSG sur ses trois derniers matches n’est pas fameux avec trois nuls de rang. Mais surtout, ce qui marque, c’est le niveau du jeu collectif déclinant qui est à souligner. Face à l’OM, les hommes de Christophe Galtier ont donc l’occasion de remédier à cela face au rival.

Une aubaine pour Nordi Mukiele

Et pour cette rencontre, le PSG devra se passer de plusieurs éléments. Ainsi, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont bien évidemment forfaits. Le constat devrait être identique concernant Renato Sanches. Enfin, un doute subsiste encore pour Lionel Messi. Mais outre les blessés, le PSG devra également faire sans les services de Sergio Ramos, lui qui a reçu un carton rouge direct lors du déplacement à Reims samedi dernier. Du coup, pour pallier cette absence, L’Equipe nous indique que le coach parisien devrait à nouveau faire confiance à Nordi Mukiele. L’ancien montpelliérain devrait, selon toutes vraisemblances, occuper le côté droit de la défense francilienne ce dimanche soir. Il sera accompagné par Danilo et Marquinhos.