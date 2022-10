Le PSG est dans un marathon de matches avant la Coupe du Monde. Après son match nul contre Benfica hier soir (1-1), le club de la capitale va retrouver le Parc des Princes dès dimanche soir avec le Classique contre Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Cinq jours avant cette confrontation, Renato Sanches a fait son retour à l’entraînement.

Avant le Classico, le PSG compte quelques blessés. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont d’ores et déjà forfaits pour ce choc alors qu’il faudra attendre samedi pour savoir si Lionel Messi pourra tenir sa place. Autre joueur incertain, Renato Sanches. Victime d’une lésion aux adducteurs droits avant le match de Brest le 10 septembre, le milieu de terrain portugais avait manqué trois matches. De retour sur les terrains face à Nice le 1er octobre. Mais quelques minutes seulement après son entrée en jeu, il avait quitté le terrain, de nouveau touché à l’adducteur droit. L’ancien Lillois a alors manqué trois rencontres, (Benfica, Reims et Benfica).

Les titulaires restés en salle

Le PSG était de retour au Camp des Loges ce mercredi. Les titulaires se sont contentés d’une séance en salle alors que ceux qui ont peu joué ou pas joué du tout étaient présents pour une séance sur les pelouses du centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Et Renato Sanches a participé à cette dernière. S’il enchaîne les entraînements avec ses coéquipiers, l’international portugais pourrait prétendre à une place dans le groupe pour le Classique. Réponse dans les prochains jours.