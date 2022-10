Le 17 octobre prochain, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu. Grandissime favori à la distinction finale, Karim Benzema devrait remporter pour la première fois cette récompense honorifique extrêmement prisée. Pour sa part, Nuno Mendes est toujours en lice pour le Trophée Kopa.

Depuis qu’il a posé ses valises au PSG à l’été 2021, Nuno Mendes ne cesse de démontrer toutes ses qualités. Quelque peu balbutiant lors de ses tous premiers pas, l’ancien lisboète a pris petit à petit en confiance et en épaisseur dans son jeu. De quoi le placer aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football, lui qui n’a que 20 ans.

Un état de fait confirmé ce jour par France Football. En effet, le journal vient de publier sa liste définitive en ce qui concerne le Trophée Kopa, trophée récompensant le plus grand talent de moins de 21 ans de la saison écoulée. Et comme on pouvait s’y attendre, Nuno Mendes figure parmi les 10 derniers joueurs retenus pour cette distinction. Le gaucher devra cependant batailler ferme s’il veut espérer remporter ce trophée puisqu’il est en concurrence directe avec de sacrés clients, à l’image de Karim Adeyemi, Gavi, Jude Bellingham ou encore Jamal Musiala.

La liste complète du Trophée Kopa

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelone), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Nuno Mendes (PSG), Jamal Musiala (Bayern Munich), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen),