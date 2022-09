Le dossier Milan Skriniar, qui a occupé l’actualité du Paris Saint-Germain tout l’été, devrait de nouveau animer le quotidien des supporters. On rappelle qu’aucun accord n’avait été trouvé entre l’Inter et le PSG lors du dernier mercato en raison des exigences financières jugées trop élevées par Luis Campos. La donne pourrait changer en janvier !

Christophe Galtier à fond sur Milan Škriniar !

Ce n’est un secret pour personne, l’actuel entraîneur Rouge et Bleu n’a cessé de réclamer un défenseur central lors du dernier du mercato :

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire, car on a un calendrier de fou. Dans les dernières semaines, il était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skriniar. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l’Inter Milan » avait appuyé Christophe Galtier en conférence de presse. Malgré le retour en forme de Sergio Ramos, la venue d’un nouvel élément dans l’axe de la défense ferait un bien fou au PSG. Un secteur de jeu décimé suite à la blessure de Presnel Kimpembe, qui l’éloignera des terrains durant de nombreuses semaines.

Mais que les supporters parisiens se rassurent, le dossier menant à Milan Skriniar n’est pas terminé. En effet selon le journaliste Matteo Moretto, Nasser Al-Khelaïfi aurait directement échangé avec Steven Zhang (président de l’Inter Milan) et le joueur, même si les Nerazzurris ne voudraient pas se séparer de leur taulier. Le président parisien aurait donc promis de faire une offre aux Italiens en janvier, tout en sachant que le joueur pourrait aussi signer libre à l’été 2023 si ce dernier ne renouvelle pas son contrat.

L’Inter Milan en position de faiblesse

Paris semble donc avoir les cartes en main dans ce dossier et deux options s’offrent au club français : Attendre la fin de la saison pour récupérer le joueur libre ou alors s’aligner sur les demandes des Interistes et donc faire une offre pour s’attacher les services de l’international slovaque. Pour ne pas voir son joueur partir gratuitement, le club intériste serait de son côté prêt à tout.

Le spécialiste mercato, Santi Aouna, confirme l’envie parisienne de recruter Skrikniar, et rajoute que les italiens pourraient proposer un contrat de 5 ans et un salaire de 7 millions d’euros annuel pour le retenir. Ce qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Romelu Lukaku. Si le dossier est encore loin d’être finalisé, le parcours en Ligue des Champions des deux clubs pourrait devenir un paramètre à prendre en compte !