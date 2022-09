Après son doublé face à la Juventus Turin (2-1), Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1) ce mercredi et porte son total à trois buts en Ligue des champions. Sa prestation face au club israélien lui permet d’être en lice pour le titre de meilleur joueur de la semaine.

Malgré quelques occasions vendangées, notamment en début de match, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré décisif en Ligue des champions. Impliqué sur l’égalisation de Lionel Messi avant la pause, le numéro 7 du PSG a également permis à son équipe de prendre l’avantage dans cette rencontre face au Maccabi Haïfa (3-1). Une prestation globale qui lui a valu la note de 6.5/10 par la rédaction CS et qui pourrait être récompensée par l’UEFA. En effet, l’international français fait partie des 4 joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la semaine en UEFA Champions League.

Deuxième nomination de la saison pour Mbappé

Élu homme du match hier soir, Kylian Mbappé sera en concurrence avec Kévin De Bruyne (1 passe décisive lors de la victoire de Manchester City 2-1 face au Borussia Dortmund), Jamal Musiala (1 passe décisive lors de la victoire du FC Bayern 2-0 contre le FC Barcelone) et Ferran Jutglà (1 but et 1 passe décisive lors du large succès 4-0 du Club Bruges sur la pelouse du FC Porto). Votez ici pour le meilleur joueur de la semaine de Ligue des champions. Le résultat devrait être dévoilé par l’UEFA dans l’après-midi. À noter que la réalisation du Français lui permet d’entrer dans l’histoire du club en devenant le meilleur buteur du PSG en Coupe d’Europe à égalité avec Edinson Cavani (30 buts).

Pour rappel, Kylian Mbappé est nommé pour la deuxième fois de la saison dans cette catégorie. Malgré son doublé la semaine passée face à la Juventus (2-1), l’international français a été devancé par le Polonais, Robert Lewandowski, auteur d’un triplé avec le FC Barcelone. À l’inverse, l’attaquant de 23 ans avait remporté le titre du plus beau but de la semaine.