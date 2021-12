Nsoki confie que Leonardo ne voulait pas le vendre

C’est jour de Ligue des Champions pour le PSG qui, en fin d’après-midi, va affronter le Club Bruges pour la 6e journée de la phase de poules. Après avoir concédé le match nul lors de la phase aller (1-1), les Parisiens voudront retrouver le chemin de la victoire devant son public. Les supporters Rouge & Bleu retrouveront une vieille connaissance, en la personne du titi Stanley Nsoki. Le jeune défenseur a partagé pour Le Parisien ses impressions avant de retrouver le Parc des Princes. Extraits choisis.

« Chacun son parcours. Certains ont leur chance, d’autres pas. Il y en a qui réussissent comme Presko. Thomas Tuchel, quand j’étais là, avait la volonté de faire jouer les jeunes, mais l’objectif du PSG est de tout rafler, et pour ça tu ne vas pas te priver de joueurs d’expérience. J’ai quand même joué 16 matches en professionnel, j’en suis très reconnaissant. Quand Leonardo est arrivé, il ne voulait pas me vendre, il était même carrément contre. Il me disait qu’à l’époque il me suivait à Milan, mais j’avais déjà annoncé mes envies d’ailleurs à l’ancienne direction et il a fini par me laisser partir. (…) Affronter le PSG ? C’est particulier, je vais affronter mon club formateur, un club que je supporte, que je porte dans mon cœur. Ce sera encore plus spécial qu’au match aller. Le PSG, c’est tout pour moi. Tout ce que je fais aujourd’hui, ça part de là-bas. C’était du haut niveau sur tous les plans. En pro, n’en parlons pas… Je n’oublierai jamais Paris. »