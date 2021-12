PSG / Bruges : Le groupe parisien avec Kimpembe

Dernier match de poules en Ligue des champions pour le PSG ce mardi en début de soirée (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1). Déjà qualifié pour les 8es de finale de la compétition, le club de la capitale voudra finir sur une bonne note face au Club Bruges, après un match nul contre le RB Leipzig (2-2) et une défaite face à Manchester City (1-2). Pour ce match, Mauricio Pochettino sera privé Sergio Ramos, Julian Draxler et Neymar Jr.

Incertain avant le match, Presnel Kimpembe est finalement apte pour cette rencontre européenne, tout comme Ander Herrera et Colin Dagba. Pour rappel, Sergio Rico, Juan Bernat et Rafinha ne sont pas présents dans la liste Ligue des champions du PSG.

Le groupe du PSG

Gardiens ( 4 ) : Navas, Donnarumma, Letellier, Randriamamy

4 : Navas, Donnarumma, Letellier, Randriamamy Défenseurs (7) : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes

: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes Milieux (7) : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

: Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe Attaquants (4) : Di Maria, Mbappé, Icardi, Messi

Rappel du point médical