Live – La conférence de presse de Christophe Galtier

C’est une grande première depuis 2011, le PSG ouvre ce vendredi un entraînement au public depuis le Parc des Princes. L’occasion de resserrer les liens avec les supporters à J-2 du Classico face à l’OM.

Quelques jours après sa victoire renversante face au LOSC (4-3), le PSG retrouvait le Parc des Princes ce vendredi. Mais cette fois-ci pour un entraînement ouvert au public. Pour cet évènement rarissime, 32.000 spectateurs étaient présents dans l’antre des Rouge & Bleu pour vivre cette séance collective qui a duré une heure. On a pu voir le retour à l’entraînement collectif de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Seuls Renato Sanches et Neymar étaient absents.

Après cette heure d’entraînement, Christophe Galtier se présentera en conférence de presse (19h) depuis l’auditorium du Parc des Princes à J-2 du choc face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Une prise de parole qui est à suivre ici.