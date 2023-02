Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’Olympique de Marseille s’affronteront, au Stade Vélodrome, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un Classico qui pourrait relancer la course au titre ou donner de l’air aux Rouge & Bleu.

Avec cinq points d’avance sur son dauphin marseillais, le PSG se déplace à Marseille avec l’objectif de ramener les trois points et d’éloigner un peu plus son rival du trône du championnat. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur Kylian Mbappé, dont l’absence sur blessure a été préjudiciable lors de l’élimination en Coupe de France face aux Olympiens (2-1) au début du mois. Et avant cette rencontre, la latéral gauche prêté par Arsenal, Nuno Tavares, s’est exprimé en conférence de presse sur ce choc de Ligue 1, dans des propos rapportés par La Provence. S’il reconnaît des améliorations à apporter en défense, il veut s’appuyer sur la force offensives des Phocéens pour poser problèmes aux champions de France en titre.

Le match face au PSG

« Evidemment que l’on veut remporter le match, comme pour toutes les rencontres. Peu importe les joueurs qu’il y aura sur le terrain, on essayera de remporter le match. Je n’avais pas joué à la maison mais j’ai vécu cette expérience à Paris. Je suis habitué à jouer ce genre de match, je suis très impatient de jouer et j’espère que l’on fera un bon match. »

La présence de Kylian Mbappé

« Il y a encore beaucoup de matches à jouer. On pense seulement à remporter les trois points. C’est la seule chose qui nous importe. On ne pense pas à un joueur en face. OK, il y aura peut-être Mbappé mais nous on a Sanchez, Malinovskyi. On va essayer de jouer notre jeu peu importe les adversaires. On a plein d’autres joueurs pour compenser les absences de Mbemba et Gigot. Je ne me concentre pas sur qui jouera à Paris. On se concentre sur notre jeu, ce que l’on doit faire nous »

Les errements défensifs de l’OM

« En défense, on a toujours une marge de progression. On doit toujours se concentrer. On sait tous ce que l’on a à faire. Offensivement, on fait de très bonnes choses et on ne défend pas qu’avec Nuno Tavares. On essaye de toujours s’améliorer en défense. »