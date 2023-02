OM / PSG : Deux retours dans le groupe parisien

À J-1 du choc de la 25e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le PSG, Christophe Galtier peut compter sur le retour de deux latéraux.

C’est la grosse affiche de ce week-end. Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le Paris Saint-Germain défiera son dauphin au Stade Vélodrome. La défaite sera interdite pour les joueurs de Christophe Galtier afin de ne pas redonner espoir à leurs adversaires dans la course au titre (cinq points séparent les deux équipes au classement). Et pour cela, le coach parisien peut compter sur le retour de deux éléments en défense.

Nuno Mendes et Mukiele présents, Hakimi toujours absent

En effet, le PSG a dévoilé son groupe de 20 joueurs pour le déplacement à Marseille. Et deux bonnes nouvelles sont tombées. Nuno Mendes et Nordi Mukiele sont présents dans le groupe. Touché au genou face au LOSC, le Portugais a finalement récupéré assez rapidement et est à disposition du groupe. Concernant Nordi Mukiele, sa blessure aux ischio-jambiers lui a fait manquer plus d’un mois de compétition. Son retour dans le groupe fera le plus grand bien à Christophe Galtier, qui a récemment testé Warren Zaïre-Emery dans un rôle de piston droit. Car malheureusement, Achraf Hakimi ne figure toujours pas dans le groupe. Touché à la cuisse gauche face au Bayern Munich, le Marocain n’a pas encore participé à l’intégralité de la séance des Parisiens et ne fera donc pas le déplacement dans le Sud. Enfin, sans surprise, Renato Sanches et Neymar Jr sont forfaits. Voici ci-dessous le groupe convoqué.

Le groupe du PSG

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

: Rico, Letellier, Donnarumma Défenseurs : Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu

: Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Zaïre-Emery

: Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Zaïre-Emery Attaquants : Mbappé, Soler, Messi, Ekitike Absences : Hakimi, Sanches, Neymar

: Mbappé, Soler, Messi, Ekitike