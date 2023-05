Titulaire pour la première fois depuis le 11 février, Hugo Ekitike a livré une prestation convaincante face à Troyes, selon Ludovic Obraniak.

En cette fin de saison 2022-2023, Hugo Ekitike compte bien saisir chaque opportunité qui se présente à lui. Très peu utilisé ces derniers mois par Christophe Galtier, l’ancien Rémois a profité de la suspension de Lionel Messi pour retrouver une place de titulaire au sein de l’attaque du PSG face à l’ESTAC. S’il n’a pas réussi à se montrer dangereux face au but, l’attaquant de 20 ans a tout de même réussi à s’intégrer dans le jeu collectif de sa formation (noté 5.5/10 par la rédaction CS).

À voir aussi : Hugo Ekitike garde une belle cote à l’étranger

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a été convaincu par la performance du Français, compte tenu de sa situation chez les Rouge & Bleu ces derniers mois. « Il faut dire qu’on partait de très loin avec Hugo Ekitike. C’est vrai que c’est un garçon arrivé avec beaucoup d’ambitions, avec un prix exorbitant par rapport à sa situation. Il n’a pas été simple pour lui de s’intégrer dans cette équipe, il traine son spleen depuis quelques mois, très peu de temps de jeu, très peu de considération de la part des autres. Je me met à sa place sur cette fin de saison. Ce n’est pas si facile de prendre le lead, d’autant plus qu’on parle déjà de lui pour un départ. Je trouve qu’il a été plutôt convaincant ce (dimanche) soir, son jeu dos au but a été bien, il a régalé les autres, il a bossé pour l’équipe. C’est le minimum syndical mais c’est pas mal (…) Vous croyez que c’est facile de porter le poids d’un transfert, de ne pas être calculé par les autres parce qu’il a très peu de temps de jeu ? Par rapport à ce contexte, son match de ce (dimanche) soir, je dirais qu’il est plutôt convenable. C’est pas mal. »