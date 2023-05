Hier soir, le PSG a remporté un match très important dans la course au titre face à Troyes (1-3). Il a pu compter sur un nouveau but de Kylian Mbappé, de la tête, un fait rare pour lui.

Avec la victoire de Lens contre Marseille samedi soir, le PSG se devait de l’emporter contre Troyes pour reprendre six points d’avance en tête de la Ligue 1. C’est chose faite avec un succès sur la pelouse du Stade de l’Aube (1-3). Les Parisiens ont bien été lancés par un nouveau but de Kylian Mbappé, son 24e de la saison en championnat. Sur un centre contré de Vitinha, le ballon a rebondi sur la barre troyenne avant que le numéro 7 parisien ne propulse le ballon de la tête à bout portant dans le but. C’est seulement son cinquième but de la tête sous le maillot des Rouge & Bleu rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet du club de la capitale.

Mbappé, spécialiste des ouvertures du score

Contre le 19e de Ligue 1, il a ouvert le score pour la neuvième fois de la saison en Ligue 1. Plus haut total pour un joueur lors de cet exercice 2022-2023. « Et à chaque fois que le numéro 7 parisien a ouvert le score, Paris s’est imposé. » En tirant 31 fois hier soir, le PSG a égalé le record de la saison de Reims contre Lorient. « Le club de la capitale a également obtenu le plus haut total d’Expected Goals (4.4 xG) sur une même rencontre dans l’élite en 2022-23.« Avec sa victoire hier, le PSG reste sur 10 victoires lors de ses 11 derniers matches contre l’ESTAC. Les Parisiens n’ont d’ailleurs plus perdu contre Troyes depuis 17 matches (14 victoires, 3 nuls). Buteur hier soir, Vitinha est impliqué sur trois buts ( 2 réalisations, 1 passe) lors de ses quatre derniers matches.

