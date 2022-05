À l’issue de cet exercice 2021-2022, l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG sera au centre des débats. Alors qu’il possède un contrat jusqu’en 2023, le technicien argentin pourrait être l’une des principales victimes des changements attendus au PSG après un saison décevante sur le plan sportif. Mais, le coach de 50 ans désire poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu comme il l’a récemment expliqué dans un entretien à Europe 1. Et ce samedi, la radio généraliste a dévoilé l’intégralité de son interview exclusive avec l’entraîneur parisien. Extraits choisis.

Le 10e titre de champion de France

« C’est une belle satisfaction. Je suis très heureux et fier. C’était un rêve. Je suis arrivée ici en 2001 comme joueur. Nous n’avions pas eu l’opportunité de remporter le championnat. Aujourd’hui, ce rêve s’est réalisé. Je suis très content de remporter un titre avec le Paris Saint-Germain, le 10e titre est une très bonne chose pour le club. »

Son bilan en tant qu’entraîneur

« Les attentes étaient élevées. Il est clair que l’objectif principal du Paris Saint-Germain ces dernières années a été la Ligue des champions, mais le 10e titre d’un club de 50 ans ne doit pas être sous-estimé. 50 ans d’histoire, 10 titres. Je pense que cela nous place dans une bonne position en France et il est vrai que cela peut sembler peu pour un club comme le PSG qui veut toujours gagner la Ligue des champions. Parfois, cela nous joue des tours. Je pense que nous devons donner de la valeur à ce titre car nous devons cimenter l’histoire du club avec des titres. »

Comment gère-t-il les rumeurs

« Je suis une personne calme. Je suis une personne qui donne de l’importance aux choses qui le méritent vraiment. Je ne suis pas seulement calme dans le football mais aussi dans la vie de tous les jours. Je comprends qu’être au Paris Saint-Germain signifie être très exposé. Qu’il y a beaucoup de rumeurs… Je le prends naturellement et calmement. Lorsque je me suis préparé à devenir entraîneur, en espérant entraîner un jour un club comme le Paris Saint-Germain, toute mon expérience en tant que joueur, la préparation que j’ai eue et l’expérience que j’ai acquise dans les clubs précédents m’ont aidé à voir les choses calmement et à avoir une vision plus juste de la réalité des choses, à ne pas vivre des réalités parallèles qui m’affectent de manière négative. »

La gestion des stars et de l’effectif

« Je pense que les choses se sont bien passées. Il n’y a pas eu de problèmes. Le football a besoin de temps. Le timing est différent d’un club à l’autre. Je pense que l’équipe se serait progressivement améliorée comme elle l’a fait lors des derniers matchs (…) Nous avons eu très peu de temps pour que tout se mette en place et pour que nous réalisions une performance collective, ce qui est le plus difficile. Il faut du temps pour les individualités et pour que cela se traduise sur le terrain par un jeu collectif, il faut des heures ensemble et nous n’avons pas eu cela. Tout n’a pas été trop mauvais. Il existe un processus où ce qui a manqué, c’est le temps. Beaucoup de gens disent que le Paris Saint-Germain n’a pas besoin qu’on lui donne du temps. Mais vous pouvez donner du temps à Liverpool, vous pouvez donner du temps à Manchester City ou Chelsea. Il est important que nous comprenions que le contexte n’était pas le plus propice pour que ces joueurs parviennent à cette union collective et soient capables de performer. Ce n’est pas une excuse, mais c’est un exercice de réflexion que nous devons faire. Nous devons maintenant penser à de nombreuses autres choses qui doivent être corrigées, qui doivent être faites différemment à l’avenir. Nous le savons très bien, et le club le sait très bien. Il y a des choses qui doivent changer dans un avenir immédiat. »

Les critiques contre Leo Messi

« Tu ne peux pas parler de Messi de cette façon. C’est comme quand je parle de Maradona. Je ne parle pas d’un joueur ordinaire. Messi est au même niveau que Diego Maradona. Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint Germain a été un changement dans lequel un processus d’adaptation a été nécessaire. Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l’aise qu’à Barcelone où il avait passé 20 ans. Où il avait été le porte-drapeau du club. Juger Messi de cette manière est injuste. Je n’ai aucun doute sur sa qualité. Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu’il a à faire. Il va le faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui. Ce fut une année d’apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant au Paris Saint-Germain, dans un nouveau championnat et avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau familial. Il faut en tenir compte. C’est un bouleversement important qui peut affecter un joueur. »