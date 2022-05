Le tacle d’Aleksander Ceferin sur le niveau de la Ligue 1

Le PSG a remporté son 10e titre de champion de France la semaine dernière. Les Parisiens ont réalisé une bonne saison en championnat, un peu moins dans les autres compétitions. L’été dernier, ils avaient perdu le Trophée des Champions contre Lille, avant d’être éliminés en huitièmes de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions. Une élimination contre le Real Madrid qui peut s’expliquer par le faible niveau de la Ligue 1 selon le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

« C’est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts (Ligue 1 et Bundesliga, ndlr). Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides, lance le président de l’UEFA dans un entretien accordé à Sportske. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d’Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n’ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n’étaient pas concernés de près. »