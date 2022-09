Obraniak n’a pas aimé le match de Mbappé contre le Danemark

Hier soir, l’Equipe de France s’est inclinée contre le Danemark (2-0) lors de son dernier avant la Coupe du Monde. Titulaire, Kylian Mbappé a joué l’intégralité de la rencontre. L’attaquant du PSG s’est procuré plusieurs belles occasions, mais est tombé sur Kasper Schmeichel. Il a aussi parfois pris des mauvais choix en fin d’action. Ludovic Obraniak, qui lui a donné une note de 4 pour sa prestation, voudrait qu’il utilise ses qualités plus souvent.

« Il ne doit pas faire ce qu’il a envie mais faire ce qui doit être fait«

« Il a deux grosses occasions importantes. Après, il y a juste un truc. Moi je comprends sa position, la pression, il porte beaucoup de choses et à juste titre il essaye d’y répondre de la meilleure des manières. Un leader parfois, il ne doit pas faire ce qu’il a envie mais faire ce qui doit être fait, lance l’ancien meneur de jeu pour l’Equipe du Soir. Et honnêtement, on n’a trop besoin de lui dans la profondeur pour qu’il décroche tout le temps pour venir au jeu. L’action symbolique pour moi, la passe de Griezmann pour lui dans la profondeur. Quand il est à la limite comme ça, même au PSG, je sais que ce n’a lui plaît pas, mais il fait tellement de mal à l’espace qu’il peut exister entre la défense centrale et le milieu de terrain adverse dans lequel pourrait s’engouffrer Griezmann ou d’autres. C’est trop important pour les équipes dans lesquelles il joue qu’il reste plus souvent en pointe pour être cet atout.«