Une nouvelle fois titulaire avec l’équipe de France lors de la défaite face au Danemark (0-2), Kylian Mbappé a manque de réalisme face aux Danois. Une mauvaise prestation qui n’inquiète pas son sélectionneur, Didier Deschamps.

L’équipe de France ne se prépare au mieux pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre). Lors de cette édition 2022 de Ligue des Nations, les Bleus ont obtenu un triste bilan d’une victoire en six matches (3 défaites et 2 nuls) mais conserve tout de même sa place en Ligue A. Avec un effectif amoindri lors de ce rassemblement, Didier Deschamps a pu compter sur son attaquant phare, Kylian Mbappé. Après une prestation aboutie jeudi dernier face à l’Autriche (2-0), avec un but au compteur, l’attaquant du PSG n’a pas réussi à rééditer sa performance à Copenhague ce dimanche. Malgré quelques occasions intéressantes, le joueur de 23 ans a manqué de réalisme devant Kasper Schmeichel lors de la défaite face au Danemark (0-2).

« Je ne vais pas m’inquiéter pour Kylian »

Interrogé sur la prestation de son numéro 10, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, ne s’inquiète pas pour son joueur, comme il l’a déclaré en marge de la rencontre face aux Danois, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il enchaîne aussi. Il est l’un des rares joueurs à avoir joué deux fois quatre-vingt-dix minutes en trois jours. Il ne peut pas tout faire tout seul. Qu’il ait été plus décisif il y a trois jours, oui, mais comme l’ensemble de l’équipe. Je ne vais pas m’inquiéter pour Kylian. Il a aussi besoin des autres. »

Désormais, Kylian Mbappé effectuera son retour à Paris pour préparer les prochaines échéances du PSG en Ligue 1 et Ligue des champions avant de retrouver les Bleus au Mondial. Pour rappel, l’équipe de France affrontera l’Australie, le Danemark et la Tunisie dans son groupe.