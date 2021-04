Madar : “Avec Neymar et Mbappé au top” le PSG peut le faire

Souvent critique avec le PSG, l’ancien attaquant devenu consultant Canal+ Mickaël Madar prend le contrepied après la défaite 2-1 contre Manchester City au Parc des Princes. Mardi prochain, le club de la capitale peut réaliser l’exploit à l’Etihad Stadium avec plus de physique et plus de talent chez Neymar et Kylian Mbappé, pense t-il.

“Un décrochage mental du PSG mercredi à la pause ? Je pense qu’il y a un côté psychologique dans ce match là, mais c’est la conséquence d’un problème physique. Je les ai trouvés en dedans physiquement. Après avoir réalisé une telle première mi-temps tu peux baisser de pied parce qu’il y a eu des efforts de tous les joueurs, même des attaquants. Même s’ils n’ont pas été efficaces offensivement. Je trouve que c’est le contrecoup de cette première mi-temps. Après, quand vous êtes moins bien physiquement et que vous prenez un but, là vous êtes atteints mentalement. Donc pour moi, c’est plus une question de physique à la base. Le PSG n’est pas une équipe qui a l’habitude de défendre et de courir. Là, elle l’a fait, elle a récupéré des ballons, elle a réussi à se projeter. Ils sont parvenus à le faire mais pas sur la durée. Il y avait un bloc avant d’exploser. Ils ont des joueurs offensifs qui défendent contre-nature. Il y a des joueurs qui revenaient de blessure comme Marquinhos, Verratti ou Neymar, ça fait beaucoup de joueurs. Physiquement, ils ont peut-être été atteints”, a commenté Mickaël Madar lors du Late Football Club. “Cette année, on a eu beaucoup de cas où ceux qui ont fait la différence, ce sont les deux de devant. Mercredi, ils n’étaient pas là… Donc, c’est quand même plus compliqué pour le PSG de gagner. Là, même si le résultat est dans leur défaveur, je pense qu‘avec Neymar et Mbappé au top mardi prochain, ils peuvent le faire.”