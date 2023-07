Officiel : El Chadaille Bitshiabu est transféré à Leipzig

El Chadaille Bitshiabu rejoint Leipzig dans le cadre d’un transfert sec. Le jeune défenseur central quitte donc le PSG pour poursuivre sa carrière du coté de l’Allemagne.

C’est désormais officiel, le Titi Bitshiabu rejoint Leipzig pour une somme de 15M€ + 5M€ de bonus selon L’Équipe. Considéré comme l’un des meilleur jeune du centre de formation, l’ex-capitaine des u19 quitte le PSG. Arrivé au club à l’âge de 12 ans, « Chad » s’est vite démarqué par ses mensurations hors-normes pour son âge. À 16 ans il mesurait 1m96 pour plus de 90kg faisant de lui un géant dans les catégories jeunes. Forcement au-dessus des autres, il ne lui a pas fallut longtemps avant d’intégrer le groupe professionnel du PSG. C’est donc à 16 ans qu’il connait son premier match en pro à l’occasion d’un match de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye. Alors en u17, il était alors surclassé de deux catégories pour joueur ses premières rencontres officiels. Auteur d’une saison 22/23 en dilettante, le jeune central n’a pas su rassurer à un poste sinistré. Ses errances de concentration et sa qualité technique moindre auront provoqué un certain nombre d’erreur amenant des buts encaissés. Jamais mit en confiance par son coach et par ses cadres autour de lui, à 17 ans seulement la marche était trop haute. Le jeune géant traverse donc le Rhin pour poursuivre sa jeune carrière à Leipzig.

Un titi de plus vers la Bundesliga

L’Allemagne aime accueillir les produits de la formation parisienne. Après Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou encore Tanguy Kouassi, El Chadaille Bitshiabu pose bagage dans l’Outre-Rhin. Une destination privilégiée par les jeunes joueurs désirant s’épanouir dans un le championnat idoine. C’est une ligue ouverte qui n’hésite pas à responsabiliser les jeunes et dont l’encadrement favorise leur développement. « Chad » signe à Leipzig qui, dans son historique récent, a été très bon au niveau de ses défenseurs. Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Josko Gvardiol ou plus récemment Mohamed Simakan témoignent de l’efficacité de la post-formation allemande. Un transfert qui prend alors tout son sens pour le jeune défenseur français qui aura tout le loisir d’y grandir et de s’y developper. À noter qu’il pourrait voir arriver dans les prochains jours un certain Xavi Simons dont les derniers écho parlent d’un prêt sec à Leipzig.