Pour sa première titularisation avec le PSG, El Chadaille Bitshiabu a livré une prestation solide dans un poste inhabituel de latéral gauche.

C’était la surprise de la composition de départ de Christophe Galtier pour affronter le RC Strasbourg. Afin de compenser le forfait de dernière minute de Juan Bernat (gêne musculaire), le coach parisien a décidé de faire confiance au jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu (17 ans) au poste de latéral gauche. Défenseur central de formation, le Titi a réussi à se montrer performant notamment sur le plan physique (noté 6/10 par la rédaction CS).

𝑻𝑰𝑻𝑰 ❤️💙



Une première titularisation avec le Paris Saint-Germain pour El Chadaille Bitshiabu ! Félicitations ! 👏#PSGRCSA #MadeInParis pic.twitter.com/mGX1yct7mK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2022

Bitshiabu performant dans les duels

Et pour sa première titularisation en Ligue 1, le joueur formé au PSG s’est montré très solide dans les duels lors de la victoire face au RC Strasbourg (2-1). En effet, comme le rapporte le compte Twitter, Paris Stats Germain, El Chadaille Bitshiabu est le Parisien qui a réussi le plus de tacles (6/7) lors de cette rencontre. Il est également le joueur qui a remporté le plus de duel (78%, 7/9). À cela s’ajoute un grand nombre de ballons récupérés (7), soit la deuxième meilleure performance dans ce domaine derrière Fabian Ruiz. Lors de ses 79 minutes de jeu, le Parisien s’est montré plutôt sobre dans l’utilisation du ballon (86 ballons touchés, 63 passes réussies sur 69) et a seulement perdu 7 ballons jusqu’à sa sortie. Le défenseur d’1m96 s’est contenté de son rôle défensif et n’a pas apporté offensivement (voir heat map ci-dessous).

Une prestation globale saluée par son coach, Christophe Galtier : « Bernat a senti une douleur à la cuisse ce (mercredi) matin. J’ai suivi les consignes du staff de ne pas le faire jouer pour avoir une chance de le faire jouer contre Lens. On avait travaillé la possibilité que Bitshiabu soit aligné à gauche. Il a été très bon défensivement, moins à l’aise offensivement. On a pu exploiter ses points forts. Pour une première dans ce contexte il a fait un très bon match. »