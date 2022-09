Officiel – le PSG dévoile son maillot third de la saison

Comme depuis plusieurs années, le PSG aura quatre maillots cette saison. Après avoir dévoilé les maillots domicile et extérieur il y a quelques semaines, le club de la capitale vient d’officialiser son maillot third. Et comme les indiscrétions l’indiquaient, cette tunique est à prédominance blanche avec une bande type Hechter de couleur bleue entourée de liserés rouges.

Un maillot imaginé en miroir du maillot domicile

Dans son communiqué, le PSG explique que ce maillot « imaginé en miroir du maillot domicile, revisite l’un des designs les plus emblématiques du club. Pour la première fois, la tunique blanche est fendue d’une bande centrale intégralement parée de bleu et bordée de liserés rouges. Comme c’est désormais le cas depuis plusieurs saisons, les maillots portés par les équipes du Paris Saint-Germain comme les supporters sont conçus à partir de tissus polyester 100%, issus de bouteilles en plastique recyclées. […]Une nouvelle gamme de vêtements performances et lifestyle accompagne la sortie du maillot third. Elle se compose de 50 pièces, avec notamment plusieurs hoodies reprenant la devise « We are paris ». » Le short, déjà utilisé lors de la victoire contre Nantes (0-3) est blanc avec le logo et la virgule de couleur bleue. Les chaussettes sont entièrement blanches.

La collection est d’ores et déjà disponible à la vente dans les boutiques du PSG, sur son site internet mais également celui de son équipementier, Nike.