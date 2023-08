Officiel – Renato Sanches rejoint l’AS Roma en prêt

Le PSG continue son opération dégraissage après Neymar Jr, Abdou Diallo et Leandro Paredes, c’est désormais Renato Sanches qui quitte la capitale française.

Le PSG a été très actif dans ce mercato avec l’arrivée de 9 recrues, et passe désormais en mode vente au milieu de ce mois d’août. Ce mardi, Neymar Jr a débarqué du côté de l’Arabie Saoudite pour près de 100M€ (hors bonus), ce qui représente la plus grande vente de l’histoire du club. Quelques heures plus tard, Abdou Diallo a rejoint le Qatar et Al Arabi pour 18M€. Le dégraissage s’est poursuivi aujourd’hui avec la vente de Leandro Paredes à la Roma pour 2,5M€, qui pourrait monter à 4,5M€ avec les bonus en plus d’un pourcentage à la revente à hauteur de 30%. L’équipe italienne a officialisé un autre joueur parisien quelques heures plus tard avec Renato Sanches.

🚨OFFICIEL : Renato Sanches est prêté avec option d’achat à l’AS Roma.



Renato Sanches en prêt avec option d’achat

Le joueur portugais a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Roma, sous la forme de prêt pour une saison avec option d’achat. Selon différents médias, le deal devrait s’élever à 1 millions d’euros pour un an avec une option d’achat de 15M€ liée aux performances sportives. Le joueur devrait disputer 30 matchs pour que cette option soit levée. Lors de son passage au PSG, Renato Sanches a disputé 27 rencontres pour 2 réalisations et a surtout « brillé » pour ses blessures et ses absences.