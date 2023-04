OGCN / PSG : La tendance qui se dégage pour le onze parisien

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte l’OGC Nice ce samedi (21h sur Canal+). Sur la pelouse de l’Allianz Arena, les Parisiens joueront un match capital afin de préserver leur première place en championnat. Christophe Galtier devra composer avec certaines absences.

Afin d’asseoir leur première place en Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Christophe Galtier devront comme au match aller (2-1) s’imposer face aux Aiglons. Cependant, l’effectif Rouge & Bleu ne sera pas le même demain sur la Côte d’Azur. En effet, le coach transfuge l’été dernier de Nice à Paris, devra composer sans les absences longues durées de Neymar et Presnel Kimpembe. En plus de celles-ci, le technicien français devra faire sans Nordi Mukiele qui ne figure pas dans le groupe de joueurs convoqués pour faire le déplacement dans le sud de la France. Par ailleurs, le point médical de ce jour publié sur le site officiel du Paris Saint-Germain nous informe des absences de Marco Verratti (ischios) puis de Juan Bernat (cheville). C’est donc avec un effectif amoindri que Christophe Galtier devra composer pour ce OGCN / PSG : « Il y a peu de possibilités de changement, peu de concurrence. Vous ne pouvez pas dire à vos joueurs qu’ils vont sortir de l’équipe, c’est un mensonge« , a déclaré l’entraîneur des Rouge & Bleu en conférence de presse d’avant match ce vendredi. Un groupe qui aurait pu être davantage touché selon l’ancien coach de l’OGCN : « Kylian a écourté sa séance pour une gêne à la hanche, mais ça ne va pas compromettre sa présence pour le match contre Nice« . Cependant, le numéro 7 du PSG devrait bien tenir sa place en formant un duo d’attaque avec Lionel Messi. Pour l’entrejeu, Christophe Galtier se retrouve limité avec l’absence de Marco Verratti, et devrait par ailleurs compter sur le retour de Sergio Ramos en défense.

Le onze probable du PSG face à l’OGC Nice (Goal)