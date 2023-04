Ligue 1 – PSG / Lorient (J33) programmé

Lors de la 33e journée de Ligue 1, le PSG recevra le FC Lorient au Parc des Princes. Et la LFP vient de rendre officielle la programmation de cette rencontre.

Après avoir largement raté le coche ce dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais (0-1), les hommes de Christophe Galtier n’ont plus vraiment le choix. Sous peine de voir recoller le RC Lens et l’Olympique de Marseille, la troupe rouge et bleu doit arracher un résultat du côté de l’OGC Nice ce samedi (21h00, 30e journée de Ligue 1). Ce qui, au vu des prédispositions affichées par les joueurs parisiens, ne s’annonce pas une mince affaire.

PSG / Lorient le dimanche 30 avril à 17h05

Après ce déplacement sur la côte d’Azur, c’est un autre gros choc qui attend le PSG. Car oui, une semaine plus tard, il faudra se frotter aux Sangs et Ors, eux qui se trouvent sur une dynamique impressionnante depuis un petit moment. Mais après cette échéance, les Franciliens affronteront des adversaires un chouïa plus modestes. C’est notamment le cas du FC Lorient pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui connaît désormais sa programmation, rendue officielle ce jour par la LFP sur son site internet. Le PSG accueillera donc le club breton le dimanche 30 avril prochain, coup d’envoi à partir de 17h05. Un match diffusé en simultané sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.