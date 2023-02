Le point commun des turbulences au sein du PSG selon Blanc

Dimanche (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Marseille dans le cadre de la 26e journée. Le club de la capitale ne se présente pas dans sa meilleure forme, même si a renoué avec le succès la semaine dernière. Laurent Blanc a évoqué la situation de son ancien club.

Le PSG connaît une crise de résultat en ce mois de février. Avant sa victoire contre Lille (4-3) le week-end dernier, le club de la capitale avait enchaîné trois défaites de suite. Les Parisiens ne se présentent pas dans les meilleures dispositions face à leur meilleur ennemi, deux semaines après leur confrontation en Coupe de France remportée par les Marseillais. Laurent Blanc, entraîneur du PSG de 2013 à 2016, a connu ces périodes de moins bien des Rouge & Bleu. Et elles ont toutes un point commun, la Ligue des Champions selon lui.

« Quand il n’y a pas de Ligue des Champions, il n’y a pas de turbulences »

« Le Classico et la crise au PSG ? Il y en a eu un très récemment d’ailleurs. Bon c’était en Coupe de France, avec une élimination directe, mais je pense qu’à Paris il se passe certaines choses. Il y a toujours une période de turbulences à Paris, comme par hasard c’est toujours quand il y a la Ligue des Champions. Quand il n’y a pas de Ligue des Champions, il n’y a pas de turbulences, lance l’ancien coach du PSG en conférence de presse. Quand la Ligue des Champions arrive, ce sont des turbulences assurées. Il y a ça à prendre en compte. Cela va être un très beau match. Paris reste Paris et même balloté ils peuvent revenir dans le match sur une action. On le regardera ce match. »