Rabesandratana : “Ce qui va être le plus important, c’est la bataille du milieu de terrain”

Ce soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG ne devra pas se rater face à l’OL – au Groupama Stadium – en clôture de la 30 ème journée de Ligue 1. À égalité de points (60), les deux formations pourraient profiter d’un faux pas du LOSC, qui affronte le Nîmes Olympique. Surtout, les Rouge et Bleu vont entamer une série de matches déterminante pour la suite de leur saison (après la trêve internationale, le PSG jouera face au LOSC en L1 et le Bayern Munich en C1). Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien du PSG, Eric Rabesandratana, s’est penché sur ce choc entre Lyonnais et Parisiens. Il estime notamment que la bataille du milieu de terrain sera primordiale.

“Le PSG affronte Lyon pour son premier des cinq matches décisifs pour la suite de sa saison. Neymar est de retour, c’est la bonne nouvelle du jour. Ce qui va être le plus important, c’est la bataille du milieu de terrain. À mon avis, le milieu de terrain de l’OL est plus fort dans l’impact et celui du PSG est plus technique. Il va falloir rivaliser dans l’impact et dans l’agressivité des duels pour pouvoir faire la différence techniquement. C’est vraiment le point important pour le PSG. Si le PSG gagne ses duels et récupère les ballons au milieu de terrain, le jeu va être beaucoup plus facile. On a un Mbappé qui est en forme et un Di María qui retrouve le rythme. On a juste l’inconnu sur l’état de forme de Kean, qui avait joué 80 minutes le match précédent (face au LOSC en Coupe de France) depuis son retour de la Covid-19. Il s’est déjà montré indispensable dans son travail collectif, mais est-ce qu’il sera capable d’enchaîner un deuxième match dans la semaine. On ne sait pas trop car le virus agit différemment selon les gens”, a exposé l’ancien capitaine du PSG, Eric Rabesandratana, sur les ondes de France Bleu Paris. “Le bonne nouvelle du jour, c’est le retour de Neymar. C’est vraiment l’information importante. Je suis content de le revoir. Il ne devrait pas débuter le match mais il va participer, c’est sûr. Il n’est pas encore à 100% donc le PSG va devoir le gérer. Le PSG doit surtout tout donner avant la coupure internationale. Ce match est capital pour la course au titre et il serait vraiment important de commencer par une victoire (…) On devrait voir un match avec une grosse intensité. J’espère que les Parisiens seront déterminés et à fond comme pour jouer un match de Ligue des champions.”