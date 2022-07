À l’approche des premiers matches officiels de la saison 2022-2023, le PSG décide de passer la seconde dans son mercato estival. Après Vitinha, le club de la capitale va prochainement officialiser l’arrivée d’Hugo Ekitike avec un contrat de cinq ans à la clé. Et la prochaine étape des Rouge & Bleu sera de finaliser le recrutement d’un autre joueur de Ligue 1 : Renato Sanches (LOSC). Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Dogues, le milieu de terrain de 24 ans désire rejoindre le club de la capitale, et ce malgré le fort intérêt de l’AC Milan. Ainsi, des discussions ont été entamées entre les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois, notamment au sujet de l’indemnité de transfert.

Les négociations se poursuivent

Ce vendredi, Le Parisien affirmait que la venue de Renato Sanches était presque acquise, sous réserve de la visite médicale. Mais de son côté, RMC Sport se montre plus nuancé dans ce dossier. En effet, le média sportif rapporte que les négociations entre les deux clubs se poursuivent, notamment sur le montant de l’opération. « Rien n’est encore bouclé selon une source proche du dossier. » Et selon une source proche du LOSC, « la position du club reste inchangée : le joueur ne partira pas pour 12 millions d’euros », rapporte RMC. Reste désormais à savoir, si le board parisien répondra aux attentes financières de Lille. Le club de la capitale souhaitant notamment que ses futures recrues rejoignent l’effectif lors de la tournée au Japon. Pour rappel, en plus de Renato Sanches, le PSG serait aussi intéressé par le milieu de terrain de l’OGC Nice, Khephren Thuram (21 ans).

Temps de jeu 2021-2022 de Renato Sanches*

Ligue 1 : 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives

: 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (407 minutes)

: 5 matches disputés (407 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (155 minutes)

*Source : Transfermarkt