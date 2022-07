Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 juillet 2022. Les ralentissements dans les dossiers Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca. Les indésirables s’entraînent au Camps des Loges avec les jeunes, Hugo Ekitike va finalement rester à Paris et Neymar Jr proposé à Manchester City.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les dossiers Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca. Et les Rouge & Bleu peinent à finaliser ces trois dossiers, mais « ne souhaitent pas surpayer pour aller plus vite. » Pour le dossier Milan Skriniar, l’Inter demande entre 60M€ et 70M€ pour son défenseur, dont le contrat expire en 2023. Une somme jugée excessive par Luis Campos, même si le Slovaque est la cible prioritaire pour renforcer la défense. Plusieurs solutions ont été recherchées comme inclure un joueur (Kalimuendo), mais « aujourd’hui, les négociations tournent en rond, au point que la direction parisienne travaille sur deux autres solutions dont les identités n’ont pas encore filtré », rapporte L’E. « Nous menons trois dossiers de front pour le défenseur central », confie-t-on en interne. En effet, le PSG fait également attention par rapport au fair-play financier et « le nouveau cycle de trois années de comptabilité qui entre en vigueur cette saison », comme en atteste le prêt avec option d’achat pour Hugo Ekitike. En défense centrale, les Rouge & Bleu souhaitent se séparer d’Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

Concernant le dossier Renato Sanches (24 ans, juin 2023), le PSG et le LOSC n’ont pas avancé dans les négociations depuis la première offre orale de 10M€. Les discussions se poursuivent mais les Lillois ne sont pas satisfaits du premier montant proposé alors que l’AC Milan a déjà formulé une offre de 16M€ pour le milieu de terrain portugais. De son côté, le joueur « ne comprend pas comment les choses ne peuvent pas aller plus vite alors qu’il a déjà fait part aux dirigeants parisiens de sa volonté de rejoindre la capitale française. » En effet, l’ancien du Bayern Munich donne sa priorité au PSG et a déjà repoussé l’approche du club milanais. Mais si dans 48 heures, aucune avancée n’a lieu entre les deux clubs, Renato Sanches « acceptera l’offre de l’AC Milan », assure le quotidien sportif.

Enfin, pour Gianluca Scamacca, « il a été l’un des premiers dossiers ciblés par Luis Campos » pour renforcer l’attaque du PSG. Si l’accord avec le joueur de 23 ans n’a pas été dur à trouver, c’est surtout avec le club de Sassuolo que les discussions traînent. En effet, le club italien a fixé le prix de son avant-centre à 50M€, mais dans l’esprit du board parisien, « il n’a pas été question d’aller sur des sommes d’un tel niveau. Pour les décideurs, la valorisation de l’attaquant se situe davantage autour des 40 M€. » Ainsi, d’autres pistes sont travaillées en parallèle, comme celle menant à Gonçalo Ramos. Représenté par Jorge Mendes, l’attaquant de 21 ans est considéré comme l’un des grands talents de la formation du Benfica Lisbonne.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles sur les joueurs toujours présents au Camp des Loges. En effet, les indésirables Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Rafinha, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler n’ont pas pris part à la tournée au Japon et sont donc restés au centre d’entraînement à Paris. Ces cinq joueurs s’entraînent avec un groupe de jeunes (Gharbi, Michut, Bodiang, Nagera, Najeh, Gassama, Baldé, Alloh, Bitumazala, Weidmann, Noireau, Yansané et Lavallée). « Comme si de rien n’était, les ‘écartés’, se rendent tous les matins au Camp des Loges en suivant les règles instaurées par Luis Campos et Christophe Galtier (petit déjeuner et déjeuner en groupe obligatoires). »

De son côté, Hugo Ekitike est aussi présent au Centre Ooredoo depuis quelques jours. L’ancien Rémois s’entraîne à l’écart avec un préparateur physique. L’attaquant de 20 ans ne rejoindra finalement pas ses coéquipiers pour la tournée estivale au Japon. « Le néo-Parisien n’ayant pas obtenu ce mardi son visa, Luis Campos et Christophe Galtier ont considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt à infliger un long voyage, un décalage horaire de 7 heures et des conditions météo éprouvantes » à leur nouveau joueur, en retard dans sa préparation par rapport au reste du groupe.

De son côté, Le Parisien nous apprend que Neymar Jr a été proposé à Manchester City, dans le cadre d’un échange de joueur. En effet, les actionnaires du PSG seraient favorables à un départ de leur numéro 10, même si Christophe Galtier a récemment expliqué qu’il comptait sur l’international brésilien. Dans cette optique, les Rouge & Bleu ont approché le club anglais pour leur proposer un échange de joueur avec Bernardo Silva. Mais, les Skyblues ont rejeté cette possibilité. Pep Guardiola « ne souhaite pas déséquilibrer la construction de son groupe avec l’arrivée d’une telle star. » Si les dirigeants parisiens souhaitent se séparer de leur numéro 10, ils font face à quelques obstacles. Le joueur de 30 ans désire rester au PSG. Alors que son contrat a récemment été prolongé jusqu’en 2027, dans son entourage « on ne cesse de répéter à quel point Neymar est ‘déterminé’ à réaliser une grande saison avec le PSG. » Même si sa valeur est aujourd’hui estimée à moins de 100M€, et donc accessible pour certains clubs, Neymar possède l’image d’une superstar et « fait partie d’un marché ‘hors-sol’, comme le répètent souvent les acteurs du marché. » En attendant de voir les possibles solutions avant la fermeture du mercato, le Brésilien est attendu pour le match de ce mercredi contre le Kawasaki Frontale.