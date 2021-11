Les Parisiennes retrouvaient ce soir le Parc des Princes et son public pour le choc de cette phase de poule d’UEFA Women’s Champions League face au Real Madrid. Le filles du PSG ont commencé le match tambour battant avec un but rapide de Geyoro qui s’est jouée de la défense adverse (13′). Les Rouge & Bleu poussent et doublement la mise grâce à Sara Däbritz qui voit le centre d’Ashley Lawrence détourné par la défense madrilène et atterrir dans ses pieds (2-0, 41e). Dominatrices, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle e veulent plus et réussissent à inscrire deux buts à 11 minutes d’intervalle par l’intermédiaire de Katoto de la tête (54′) et un but contre son camp de Galves (65′). Score final 4-0, les Parisiennes ont fait plus que le job et sont seules leaders du groupe B avant les matches retours et c’est une très bonne opération puisqu’elles restent invaincues en Champions League.

Fil du match

0′ Katoto donne le coup d’envoi de la rencontre

1′ La première grosse occasion pour les Féminines du PSG avec la frappe de Geyoro ! Corner !

10′ Corner du PSG tiré par Baltimore. Ilestedt s’élève plus haut que tout le monde mais sa tête est stoppée par la barre et retombe juste devant la ligne de la gardienne espagnole

11′ Dans la foulée, Katoto est trouvée dans la surface, elle centre en retrait mais la gardienne repousse le ballon devant Diani

12′ Buttttttt pour le PSG. Trouvée en profondeur par Geyoro, Marie Antoinette Katoto dribble la gardienne et marque dans le but vide. 1-0 pour le PSG !

18′ Nouvelle occasion parisienne. Trouvée dans la profondeur par Baltimore, Dabritz s’enfonce dans la surface madrilène et centre en retrait. Mais personne n’arrive à couper la trajectoire

26′ Diani est trouvée dans la surface mais sa tête n’est pas dangereuse

29′ Corner pour le PSG après un débordement de Diani

30′ Le corner ne donne rien

36′ Une deux entre Karchaoui et Dabritz. La latérale gauche frappe mais sa frappe est arrêtée du pied par la gardienne madrilène

40′ Buttttt de Dabritz ! Lawrence déborde et centre en retrait. Une madrilène dévie vers son but, Dabritz tend son pied et marque le deuxième but parisien

45′ 1 minute de temps additionnel

45+1′ Les Parisiennes ont complètement dominé la première mi-temps face au Real Madrid. Marie-Antoinette Katoto et Sara Dabritz ont concrétisé cette domination. 2-0 pour le PSG à la mi-temps.

45′ Le match reprend

53′ But pour le PSG !!! Sur un corner de Dabritz, Katoto saute plus haut que tout le monde et propulse le ballon dans le but madrilène

56′ Frappe de Baltimore à l’entrée de la surface qui termine au-dessus du but

58′ Festival de Geyoro devant la surface avec dribble et roulette mais le ballon lui échappe à la fin

63′ Frappe madrilène qui passe largement à côté

64′ But pour le PSG ! Trouvé sur le côté droit, Lawrence centre et pousse Galvez à marquer contre son camp. 4-0 pour le PSG

67′ Action litigieuse dans la surface madrilène. Karchaoui est déséquilibrée dans la surface madrilène mais l’arbitre ne bronche pas.

68′ Léa Khelifi et Jordyn Huitema entrent, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani sortent

76′ Trouvée dans la surface par Lawrence, Baltimore voit sa tête déviée par la défense madrilène

77′ Carton jaune pour Khelifi pour un pied haut

80′ frappe trop croisée d’une madrilène. C’est seulement le troisième tir espagnol contre 12 pour le PSG

81′ Coup franc de Khelifi aux 30 mètres. La gardienne dévie en corner

82′ Fazer et Ildhusøy entrent, Geyoro et Baltimore sortent. Dabritz récupère le brassard de capitaine

84′ Grosse faute d’Andres sur Khelifi aux 18 mètres. Carton jaune pour la madrilène et bon coup franc pour le PSG

85′ Dabritz frappe mais ça passe au-dessus

88′ Diallo sort au profit de De Almeida

90′ Quatre minutes de temps additionnel

94′ Dans une rencontre dominée de bout en bout, les Féminines du PSG n’ont fait qu’une bouchée des Madrilènes (4-0). Avec cette victoire, elles prennent seules la tête de leur poule avec trois points d’avance sur leur adversaire du soir.

Feuille de match PSG / Real Madrid

Troisième journée de Ligue des Champions– mardi 9 novembre 2021 – Diffuseur : DAZN – Arbitre : Rebecca Welch