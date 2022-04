Ollé-Nicolle : « Je suis content mais ce n’est pas suffisant »

Les Féminines du PSG retrouvaient hier la D1 Arkema avec un derby francilien contre Issy. Dominatrices, les Parisiennes ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par l’inarrêtable Marie-Antoinette Katoto avant de voir Issy revenir au score quatre minutes plus tard. Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Parisiennes confirmer leur domination en inscrivant pas moins de cinq buts. Score final, 6-1. Didier Ollé-Nicolle se dit satisfait de la victoire mais son équipe devra s’améliorer dans le jeu pour les échéances à venir.

« L’entame du match était très bonne, au bout de 10 secondes on frappe sur la barre. Il y a eu l’envie de bien démarrer, bien faire les choses. On a manqué d’efficacité en première période. On a encaissé un but trop facile. La mi-temps est arrivée à temps pour bien repositionner le débat où on voulait aller, souligne l’entraîneur pour PSG TV. Les filles ont fait une très bonne deuxième période. On a marqué un super deuxième but. Beaucoup de nos situations sont passées par le côté gauche. Je suis content mais ce n’est pas suffisant pour les échéances qui arrivent. Il faudra monter en puissance. On s’est retrouvés hier pour préparer ce match, c’est normal d’avoir moins d’énergie au retour d’une trêve internationale.«