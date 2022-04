William Saliba est prêté par Arsenal à Marseille depuis l’été dernier. Le défenseur central réalise des prestations solides avec l’OM. Natif de Bondy, il explique que quand tu joues pour Marseille, tu es 100% marseillais. L’ancien stéphanois a évoqué une autre figure du football qui a grandi à Bondy, Kylian Mbappé. Pour lui, c’est le meilleur joueur du monde.

« Pour moi, c’est l’un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur aujourd’hui. Quand on voit ce qu’il fait depuis qu’il joue en pro, ça nous donne de l’envie, à nous, salue le défenseur dans une interview accordée au Parisien. On était dans la même école. On le voyait au club à Bondy et, aujourd’hui, ça fait plaisir de le voir tout en haut. C’est encourageant pour les jeunes joueurs. Ça prouve que tout est possible. Oui, voilà, c’est un exemple. Il dégage une très bonne image pour tous. Il vient de Bondy, comme nous, du quartier comme nous et, aujourd’hui, c’est l’un des plus grands.«

Il s’est ensuite penché sur le Clasico, qui arrive dans le rush final pour Marseille qui se bat pour une place qualificative en Ligue des Champions.

« C’est un match très important. En plus, là, à Paris, ce sera spécial. Je vais jouer devant mes proches qui sont tous de Paris. J’attends ce match avec une grande impatience. Tous les matches sont des finales pour nous. On sait que ce sera difficile, parce que Paris est la meilleure équipe du championnat. Ils sont premiers avec beaucoup d’avance (12 points) et on peut être sûrs qu’ils seront très motivés, parce qu’à chaque fois qu’ils affrontent Marseille, ils le sont. Surtout au Parc. Ce sera un très, très bon match, et c’est à nous d’aller les titiller au maximum pour essayer de gagner là-bas.«