Alain Cayzac a été le président du PSG pendant deux ans (2006-2008). Il suit toujours les performances des Rouge & Bleu et ne manquera sous aucun prétexte le Classico de ce soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Pour lui, ce choc n’a pas perdu en saveur comme il l’explique dans une interview accordée à Europe 1.

« Ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à quelqu’un qui est indifférent et qui n’est pas supporter ou ancien dirigeant, ils vont dire que maintenant, ils s’en moquent un peu. Le PSG est plus riche, n’a pas de concurrence. Le PSG a une vocation internationale. Marseille, même s’ils font un bon parcours actuellement, non. Mais si vous parlez à un supporter du PSG et j’en suis un, j’ai toujours le cœur qui bat quand il y a un match. Pour moi, c’est un match qui n’est absolument pas comme les autres. C’est quelque chose de très particulier. Je ne dis pas que ça peut sauver une saison. Je ne pense pas que si on gagne, ça effacera la déception de la Coupe d’Europe. Mais ce sera quand même un bon petit pansement.«

Alain Cayzac a également évoqué la gronde des supporters vis-à-vis des joueurs parisiens.

« Moi, je ne comprends pas qu’il y ait un fossé. Je ne comprends jamais qu’on se fâche. On est dans la famille. Moi, c’est maintenant que j’ai le plus envie de soutenir le PSG. Et le soir de la défaite du Réal, j’ai envoyé des messages à Nasser, à Léonardo, à Jean-Claude Blanc. Aujourd’hui, je suis avec eux quoiqu’il arrive. Et quand j’étais président, je dois reconnaître que les supporteurs étaient un peu comme moi. On n’a pas eu que des résultats très positifs à l’époque, puisqu’on a frôlé aussi la descente. Et quand je faisais appel à l’union sacrée, les supporters venaient à 45 000 contre Nantes, contre Auxerre.«

L’ancien dirigeant des Rouge & Bleu a ensuite porté un regard élogieux lorsqu’il a été interrogé sur le PSG actuel.

« Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis hyper positif. De mon temps on jouait la Coupe de la Ligue et maintenant la Coupe d’Europe. Ça n’a plus rien à voir et c’est grâce aux Qataris. Ce n’est pas qu’on avait mal travaillé avant, il y a eu des fondateurs comme Borelli et Hechter. Mais les moyens et l’intelligence avec lesquels ce club s’est constitué en dix ans, pour moi, c’est merveilleux. Contrairement à beaucoup, je dis que Nasser est un grand président. Leonardo a recruté les premiers joueurs qui ont fait le succès des Qataris. Quand on m’a dit Verratti, quand on m’a dit Pastore, je ne savais pas qu’ils existaient. Alors maintenant, on va retenir les erreurs qu’il a faites, comme j’en ai fait quand j’ai recruté. Je trouve que Leonardo est bon, que Nasser a été bon aussi. Ils ont eu l’élégance de me voir tout de suite. Je n’avais pas mis d’argent, je comptais pour pas grand-chose, sinon que j’avais une certaine image auprès des supporters. Nasser m’a vu, nous avons pris un thé. Il m’a écouté, je lui ai expliqué le club. Je lui ai dit que par exemple, si on déménage du Parc des Princes au Stade de France, je ne serai plus supporteur du PSG. Ce n’est pas pour ça qu’ils sont restés, mais je pense que ça a joué quand même. Ils n’ont pas fait une erreur de ce côté-là et pour moi, ils ont bien travaillé. On est devenu maintenant une franchise mondiale alors qu’on était un bon club. On est un jeune club, 50 ans d’histoire, ce n’est rien et dix ans avec les Qataris, ce n’est pas grand-chose. Bien sûr qu’il y a beaucoup de progrès à faire, il y a des choses à améliorer, mais j’ai eu une réunion hier au PSG sur le déménagement à Poissy. Un espace de 74 hectares pour la formation et pour le médical, pour les joueurs pros, ce sera fantastique.«

Alain Cayzac qui estime que les dirigeants actuels du PSG respectent le passé du club. « Globalement, oui. Et je n’ai aucune raison de le dire si je ne le pense pas puisqu’ils n’ont pas besoin de moi. Je n’attends rien d’eux. Je ne veux pas être président du Paris Saint-Germain. Alors ça peut toujours être mieux mais globalement, oui.«

Il a enfin évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en expliquant que pour lui, il ne marquera pas l’histoire en signant au Real Madrid.

« Je ne sais pas s’il m’entendra. Je pense qu’il me connaît un peu parce qu’il m’a envoyé des photos, très gentiment. Oublions le fait que j’ai envie qu’il reste, c’est évident. Si j’étais son conseiller, je lui donnerais fortement le conseil de rester au Paris Saint-Germain au moins pendant deux ans. Pour quelles raisons ? Madrid est un très beau club. Je ne vais pas cracher sur Madrid. Madrid a déjà beaucoup de Coupe d’Europe, beaucoup de joueurs qui ont marqué l’histoire de Madrid. Et aujourd’hui, si Mbappé va au Real Madrid, il sera très brillant. Mais il ne marquera pas l’histoire. Je pense qu’il est très attaché aux records, aux palmarès et à marquer son époque. Et je pense qu’il a beaucoup plus de chance de marquer son époque au Paris Saint-Germain. Si Mbappé réussi à nous mener à être numéro un européen, ce sera la victoire de Mbappé.«