Le PSG songe à recruter Paul Pogba (L’E)

Le PSG réalise un mercato XXL. Il a déjà recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et est sur le point d’officialiser le gros coup Sergio Ramos. Mais le club de la capitale ne compte pas en rester là et aimerait une nouvelle fois recruter un milieu de terrain. Et un nom revient ces derniers jours, celui de Paul Pogba. Pour rappel, selon nos informations, l’international français est le “plan A” du PSG et les négociations s’intensifient entre le clan du joueur et le club de la capitale. Ce mercredi soir, L’Equipe confirme que les Rouge & Bleu songent à recruter le joueur de Manchester United. “Selon certains membres de son entourage, la perspective d’un transfert à Paris le séduirait“. Mais pour cela, il doit d’abord dégraisser et baisser sa masse salariale.

Cela ne s’annonce pas facile assure le quotidien sportif. Les joueurs du secteur du milieu de terrain actuel ne sont pas enclins à quitter les Rouge & Bleu. Julian Draxler, Danilo Pereira, Idrissa Gueye “dont Mauricio Pochettino souhaitait se séparer en janvier, a retourné l’entraîneur argentin” et Leandro Paredes “bien installé au sein du clan des Sud-Américains du vestiaire” ne sont pas candidats à un départ. Ander Herrera, qui a une bonne côte en Espagne, et Rafinha pourraient, eux, partir.

Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui explique que ce dossier est devenu un sujet concret ces dernières heures, qui est vraiment étudié par les dirigeants parisiens.