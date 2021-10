Après un sans-faute en championnat, la section féminine du PSG a confirmé son bon début d’exercice 2021-2022 avec une victoire, certes difficile mais très importante, sur la pelouse de Breidablik. Avec ce succès 0-2, les Parisiennes lancent idéalement leur campagne d’UWCL. Au sortir de cette rencontre étriquée, Didier Ollé-Nicolle a confié sa satisfaction du travail accompli suite à l’acquisition de ces trois points à l’extérieur.

« Cette nouvelle formule, c’est comme un mini championnat, et les championnats, il faut toujours bien démarrer, et commencer par des victoires. On l’a fait en D1, et maintenant sur la scène européenne. Nous sommes contents du résultat parce que nous gagnons contre une équipe qui avait enchaîné les bons résultats et qui était en pleine confiance. C’est une équipe joueuse, qui nous attendait et qui voulait nous piéger en contre, il a fallu être attentif. C’est une belle satisfaction d’avoir pris les 3 points« , a expliqué Didier Ollé-Nicolle sur le site officiel du PSG.