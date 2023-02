PSG : Le nouvel envol de Gianluigi Donnarumma

Après une période un peu plus compliquée, Gianluigi Donnarumma semble avoir retrouvé son niveau ces dernières semaines malgré les résultats négatifs du PSG. Le départ de Keylor Navas l’a très certainement libéré d’un poids.

Après l’alternance prônée par Mauricio Pochettino la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été désigné numéro 1 au PSG par Christophe Galtier dès le début de la saison. Un soulagement pour le gardien italien qui pouvait être plus serein dans les buts sachant qu’il allait jouer plus régulièrement et qu’il avait la confiance de son entraîneur. L’ancien milanais réalise une bonne saison même s’il a eu quelques moments de faiblesse et a commis quelques erreurs. Depuis la fin du mois de janvier, et le départ en prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest, l’international italien semble s’être débarrassé d’un poids et enchaîne les matches de très haut niveau, réalisant plusieurs parades très importantes lors d’un même match qui permettent au PSG de rester dans la rencontre et espérer faire un résultat.

Un nombre de buts encaissés plus élevé et un nombre d’arrêts très haut

Lors de la première partie de saison avant la Coupe du Monde, Gianluigi Donnarumma avait joué 22 matches avec le PSG pour 10 clean-sheets et 16 buts encaissés. Après le Mondial, il affiche 11 rencontres pour un seul match sans encaisser de but et 17 buts concédés. Des chiffres qui pourraient être vus de façon négative mais le numéro 99 parisien réalise de bonnes performances sur le terrain avec à chaque match des parades importantes qui permettent au Rouge & Bleu de rester en vie dans les matches. Sur toute la saison en Ligue 1, il affiche en moyenne 3,2 arrêts par match et un pourcentage d’arrêt de 77%. Si on se penche uniquement sur les matches de championnats post Coupe du monde, Donnarumma a réalisé 31 arrêts en 9 matches, soit 3,44 arrêts par match. On peut noter dans ses neuf matches, deux performances à cinq parades contre Rennes et Reims ainsi qu’un pic à sept arrêts contre Monaco. Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, malgré une erreur sur le seul but du match, il a réalisé six arrêts permettant au PSG de rester en vie pour le match retour, le 8 mars.

Un gardien qui touche beaucoup de ballons mais qui doit améliorer ses relances

Comme beaucoup d’équipes, le PSG aime relancer proprement lorsqu’il a le ballon. Et les relances partent très souvent du gardien. En Ligue 1, Gianluigi Donnarumma affiche une moyenne de 31,3 ballons touchés par rencontre. Depuis le retour de la Coupe du Monde, cette moyenne a augmenté (33,2). Dans quatre rencontres sur neuf, il a dépassé les 40 ballons touchés avec un pic à 51 conte Reims (40 contre Toulouse et Monaco, 42 contre Lille). Même s’il est plus performant depuis plusieurs matches, il traîne toujours un problème, son jeu au pied. Ses relances ne sont pas très précises et beaucoup atterrissent dans les pieds de l’adversaire. Lors de ses neuf rencontres disputées en Ligue 1 depuis la fin du mois de décembre, il a réalisé 53 dégagements pour seulement 16 qui ont trouvé un de ses coéquipiers. Ses matches contre Reims (12 dégagements, 2 réussis), Toulouse (12, 1) et Lille (12, 4) en sont de parfaits exemples.

Donnarumma monte en puissance

Depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma semble monter en puissance et a sauvé à de très nombreuses reprises le PSG de plusieurs revers voire de défaite plus grande au score. Ayant désormais un véritable numéro 2, Sergio Rico, derrière lui, il peut totalement se lâcher et à avoir l’esprit libre. Un atout pour le PSG qui aura besoin d’un grand gardien pour tenter d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions et de conserver son titre de champion de France. Avec les performances affichées depuis plusieurs semaines, il s’affirme de nouveau comme l’un des meilleurs gardiens au monde. À seulement 23 ans (il fêtera ses 24 ans ce samedi 25 février), il affiche une belle maturité qui ne sera pas de trop pour le PSG dans les semaines et les mois à venir.