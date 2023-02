Paulo Fonseca veut « jouer son jeu » contre le PSG

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Lille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca, le coach du club nordiste, estime que son équipe aura son mot à dire dans cette rencontre.

Le 21 aout dernier, le PSG avait atomisé Lille lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-7). Six mois après, les deux équipes se rencontrent une nouvelle fois, cette fois-ci au Parc des Princes, dans le cadre de la 24e journée dimanche après-midi. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca, le coach lillois, explique que son équipe est mieux préparée que lors du match de l’été dernier.

« Nous sommes plus préparés pour jouer un match contre le PSG«

« Je pense que ce sont des moments différents. Nous les avons joué dans nos premiers matches, aujourd’hui je pense que nous sommes plus préparés pour jouer un match contre le PSG. C’est vrai que c’était un résultat sévère, mais c’était aussi un match très important pour nous, se remémore le coach portugais. Je pense que ce sera un match totalement différent, nous avons fait beaucoup de bonnes choses depuis. Après le match contre le PSG, j’ai été plus confiant, parce qu’on a fait beaucoup de bonnes choses.«

« Nous jouerons contre une équipe très forte »

L’entraîneur lillois s’est aussi penché sur le match du week-end. « Nous voulons faire notre jeu. Nous savons que nous jouerons contre des joueurs très talentueux. Nous jouerons contre une équipe très forte. Peut-être que nous devrons défendre plus, et je pense que c’est très important de comprendre ce que nous voulons faire sans ballon. Nous aurons les occasions pour marquer les buts. Le plus important, c’est ce que nous voulons faire sans ballon. La capacité de presser haut sera différente, parce qu’ils ont des joueurs qui jouent bien sous pression, mais je pense que nous devons défendre compact et plus solidaire. L’attaque de la profondeur par Mbappé est difficile à défendre, mais nous avons travaillé ce moment. »

Le coach portugais qui a expliqué que seuls deux joueurs allaient manquer le match contre le PSG, Adam Ounas (quadriceps) et Ismaily (cuisse).