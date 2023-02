Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 février 2023. L’élimination de la Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, une nouvelle prestation inquiétante à cinq jours du match face au Bayern Munich, le match à double visage de Sergio Ramos…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’élimination du PSG en 8es de finale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille (2-1). Une nouvelle prestation indigente qui inquiète à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Après ce revers, les Rouge & Bleu n’ont pas caché leur déception et colère et confirment leur début d’année 2023 très compliqué. « Physiquement dépassés, tactiquement perdus, en manque d’efficacité, ces Parisiens n’en finissent plus d’inquiéter. » Surtout, les joueurs de Christophe Galtier ont affiché des états de forme disparates et montrent une nouvelle fois des difficultés lorsque l’intensité s’élève. « Il n’y avait qu’à voir en première période l’état du milieu. Un naufrage. Pris dans les duels, dépassé dans l’engagement, le quatuor Verratti, Danilo, Ruiz, Vitinha a souffert dans des proportions considérables », observe L’E.

Après avoir échoué dans sa tentative de mise en place d’un 4-4-2 à plat, Christophe Galtier devrait peut-être trouver une autre formule que le 4-4-2 losange avec un Vitinha en position de numéro 10. Le Portugais ne montre aucune qualité dans ce positionnement. « Il ne peut pas résister physiquement dos au but. Il perd en lucidité et a un déchet technique considérable. » Et un joueur a symbolisé ce naufrage parisien ce mercredi soir au Stade Vélodrome, Neymar Jr. Même s’il n’a jamais abandonné, le Brésilien a semblé trop juste physiquement pour s’exprimer pleinement et a fait preuve d’un grand déchet technique. « Pis, dans le dribble, il ne passe plus ou peu. Sa douleur à la cheville droite est un argument valable pour expliquer sa méforme. Mais ce matin, la question est simple : Paris peut-il récupérer un Neymar en forme d’ici la fin de saison ? »

Le quotidien sportif revient aussi sur le match de Sergio Ramos. Fautif sur le penalty de l’OM, le défenseur du PSG avait égalisé pour sa formation juste avant la pause. Une nouvelle prestation de l’Espagnol qui ne rassure pas. Habitué aux Clasicos en Espagne, l’ancien Madrilène disputait son premier Classique à Marseille. Et il a été l’un des protagonistes de cette soirée, pour le pire et pour le meilleur. Il aurait même pu arracher une séance de tir au but, mais son but de la tête a été refusé pour une position de hors-jeu. « Un bilan contrasté, qui reflète bien le sentiment actuellement dégagé par l’ancien capitaine du Real Madrid », note L’E. Lors de première partie de saison, le champion du Monde 2010 avait réussi à enchaîner les rencontres sous le maillot parisien. « On avait retrouvé le joueur d’impact, puissant, capable de faire mal aux adversaires et d’entraîner les siens derrière lui. » Mais la coupure liée à la Coupe du monde a fait mal au défenseur de 36 ans. « Depuis, il n’est plus aussi tranchant, et est à la recherche de rythme et de sensation. » Ce mercredi soir, il a souvent été à contretemps lors des offensives adverses et a souffert dans la profondeur. Sergio Ramos n’a pas rassuré à l’approche du rendez-vous européen face au Bayern Munich. Face au manque de solution en défense centrale, l’Espagnol se retrouve en première ligne pour débuter aux côtés de Marquinhos en Ligue des champions. « Le genre de choc qui pardonne rarement l’à-peu-près, il le sait mieux que quiconque », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette défaite face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Asphyxié par son rival marseillais, le club de la capitale inquiète grandement à l’approche de la Ligue des champions. « Des failles, des erreurs, et surtout une équipe en bande désorganisée », tous les ingrédients perçus depuis le début d’année étaient présents côté Parisiens lors de ce Classique au Vélodrome. Un premier revers pour les Rouge & Bleu à Marseille depuis 2011 et surtout une troisième défaite depuis début 2023. « Et pour la deuxième année consécutive, l’aventure s’arrête dès les 8e de finale de la Coupe de France, ce qui dessine un constat un peu inquiétant. » Pourtant, les Parisiens avaient une belle répétition générale avant la Ligue des champions avec de l’intensité et du rythme.

Mais « ce PSG version Galtier a chuté dans les grandes largeurs face à une équipe marseillaise dont pourraient bien s’inspirer les partenaires de Marquinhos sur certains aspects », assure LP. Bousculé une grande partie du match, le club parisien a pu compter sur un Gianluigi Donnarumma inspiré pour maintenir sa formation en vie dans cette rencontre, avec notamment cinq arrêts en première période. Avec un milieu de terrain dépassé et un manque de profondeur dans le 4-4-2 losange mis en place, « les Parisiens ont donné le sentiment de ne pas trouver la réponse, étant incapable de ressortir le ballon ou de résister à ce pressing fou et parfois suicidaire. » Neymar a tenté de sonner la révolte mais il était trop seul aux côtés d’un Lionel Messi qui a couru encore moins que d’habitude.

Enfin, le quotidien francilien fait aussi un focus sur le match à double visage de Sergio Ramos. Après avoir concédé un penalty, l’Espagnol avait sorti le PSG de la galère juste avant la pause avec une tête victorieuse sur corner. « Dans ce contexte sulfureux, Ramos n’a donc pas perdu ses moyens et, au contraire, il a mis à profit son expérience pour maintenir à flot la barque parisienne souvent proche du chavirage. » Par la suite, le défenseur central s’est retrouvé en bonne position pour égaliser à deux reprises en fin de rencontre, mais il a été signalé une première fois en position de hors-jeu puis a vu sa dernière tête être captée par Pau Lopez. Après avoir manqué le dernier match face à Toulouse (2-1), le quadruple vainqueur de la Ligue des champions était motivé à l’idée de revenir dans cette période charnière des Rouge & Bleu. Désormais, place à un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Monaco (17h ce samedi) avant le huitième de finale de C1 face aux Bavarois. « Christophe Galtier comptera sur l’expérience de Ramos pour solidifier une défense qui sera à coup sûr et comme ce mercredi férocement mis à mal », conclut LP.