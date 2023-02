Battu contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG devra s’imposer en Allemagne pour se qualifier pour les quarts de finale. Auteur d’une mauvaise prestation contre le Bayern, Neymar est pointé du doigt pour son après-match. Karim Bennani a tenu à prendre sa défense.

Auteur d’un début de saison très satisfaisant, Neymar n’a pas retrouvé son niveau d’avant Coupe du Monde. Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les prestations moyennes sous le maillot du PSG. Sa blessure à la cheville, contracté lors du Mondial au Qatar et son retour rapide sur les terrains peut aussi expliquer ces mauvaises performances, le Brésilien n’étant pas à 100% de ses capacités physiques. Il est aussi pointé du doigt pour sa soirée poker et sa présence dans un fast food le lendemain de la défaite contre les Bavarois. Certains estimant que c’était un pied-de-nez à Kylian Mbappé après ses déclarations d’après-match. Karim Bennani a tenu à prendre la défense du numéro 10 du PSG.

« Si Neymar qualifie le PSG contre le Bayern Munich, personne ne nous reparlera de cette virée »

« Je crois pas que ce soit lié à ce qu’a dit Mbappé. Et si c’est le cas, Mbappé n’est pas le président de Neymar au PSG, lance le journaliste dans l’Equipe de Greg. Il a envie de faire ce qu’il veut sur un jour off. Qu’il aille faire ce qu’il veut. On ne va pas être-là à vérifier l’assiette de Neymar. […]Le problème de Neymar, c’est qu’il n’est pas bon en ce moment. Si Neymar qualifie le PSG contre le Bayern Munich, personne ne nous reparlera de cette virée dans un fast food. Il ne joue pas gros dimanche contre Lille. J’ai envie de dire que l’on s’en tape du match contre Lille, honnêtement. Tous les supporters ne sont concentrés que sur le 8 mars et ce match contre le Bayern. Le juge de paix, pour Neymar, et tous les autres joueurs, sera le 8 mars. »