Depuis quelques années, le PSG lance un quatrième maillot. D’habitude, cette tunique est officialisée au courant du mois de janvier. Mais cette année, alors que des rumeurs évoquaient une sortie le 24 janvier, il n’en n’est rien. Ce maillot qui sera blanc avec des liserés rouge et blanc autour du cou et en bas des manches et avec le logo Jumpman a vu sa sortie reportée. La raison ?

Nike a des problèmes pour sortir les kits à temps. Le lancement des maillots d’avant-match de Chelsea et Liverpool 2022 a été reporté de quelques semaines, et le lancement du quatrième kit du PSG 21-22 a été reporté au 10 février 2022, rapporte Footy Headlines. La marque américaine a aussi des soucis « pour sortir les chaussures de football Tiempo – Le Swoosh devrait sortir très prochainement deux nouvelles collections de chaussures. » Nike n’est pas seul à avoir des problèmes puisque Adidas a eu des problèmes pour livrer les collections 2022 de ses clubs et Puma a reporté de plusieurs mois la sortie de ses chaussures.