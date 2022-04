Le PSG commence les grandes manoeuvres en vue de la saison qui arrive. On attend du changement à venir au sein de la direction sportive, sur le banc de touche mais aussi de l’effectif. En effet de nombreux joueurs devraient quitter la capitale après la déroute en Ligue des Champions et en Coupe de France ces dernières semaines. Bon nombre d’entre eux n’ont tout simplement plus le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain ou du moins être une aide suffisante aux ambitions des Rouge & Bleu.

Du côté des cadres de l’équipe, cela ne devrait pas bouger… au contraire. Comme l’explique le média France Bleu Paris sur son site internet, le PSG souhaite prolonger Marquinhos, Verratti et Kimpembe (tous les trois en fin de contrat en juin 2024). Les dossiers pourraient « bouger après le titre de Champion de France », comme informe la radio. Dans tous les cas, la priorité du Paris Saint-Germain est de conserver « ces enfants du club » comme l’explique un dirigeant parisien. De plus, France Bleu Paris confirme les informations de la Gazzetta dello Sport parues ce matin sur l’avenir de Di Maria. Ce dernier aurait « très peu, voire aucune chance de prolonger avec Paris. » Enfin au rayon des jeunes, les Rouge & Bleu négocieraient actuellement avec Xavi Simons et Ismael Gharbi pour les prolonger. On rappelle que les deux « titis » sont actuellement en fin de contrat en juin 2022, et la situation urge…