Si le PSG est un des clubs les plus représentés dans cette Coupe du Monde 2022, il a vu deux de ses éléments quitter la compétition cette semaine. En effet, l’Espagne de Pablo Sarabia et Carlos Soler a été éliminée par le Maroc d’Achraf Hakimi lors d’une épique séance de tirs au but.

C’est en huitième de finale que l’Espagne a fait face au Maroc. Une rencontre pour laquelle Pablo Sarabia a débuté sur le banc de touche, avant d’entrer en jeu à la 118e minute, afin de participer à la séance de tir au but : « Je l’ai fait entrer seulement dans l’optique des pénaltys mais il s’est procuré deux occasions en deux secondes… Je me suis complètement trompé avec l’utilisation de Pablo Sarabia durant tout le Mondial. C’est le seul ressenti que j’ai. Je dois sans cesse prendre des décisions mais à ce moment précis, assurément je lui aurais donné beaucoup plus de temps de jeu dans ce match« , a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’après match. Car en effet, l’idée de faire entrer le numéro 19 du PSG seulement pour les penaltys s’est avérée être mauvaise. Premier tireur du côté de La Roja, Sarabia a manqué son tir au but.

Si le poteau a repoussé la tentative de l’attaquant Rouge & Bleu, le portier marocain Yassine Bounou, était tout de même sur la trajectoire : « Ça fait 2 jours et c’est toujours difficile à digérer… Colère, tristesse et sentiment que ce grand groupe aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais c’est le football et tout ne se passe pas toujours bien. C’est difficile de rater le premier pénalty de sa carrière dans cette situation mais sans doute, si j’avais le choix de le tirer à nouveau je le ferais sans réfléchir« , a-t-il déclaré dans un message publié sur Instagram. En effet, jusque-là, Pablo Sarabia avait réussi les 15 penaltys tirés dans sa carrière. Le joueur conclu : « Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont soutenus à tout moment et merci beaucoup pour tous les messages d’encouragement, vous nous rendez fiers, nous reviendrons plus forts, car l’union fait la force, et ce groupe est plus uni que jamais. ALLEZ L’ESPAGNE« .