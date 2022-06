Pablo Sarabia temporise au sujet de son avenir

En délicatesse du côté du PSG, Pablo Sarabia a fait le choix de rejoindre temporairement le Sporting CP lors de la dernière saison écoulée. Un choix qui a été particulièrement payant puisque l’Ibère s’est placé comme l’atout numéro un des Lions en terre lisboète. Maintenant que son prêt est terminé, l’ancien joueur du FC Séville réintègre officiellement l’effectif rouge et bleu. Le tout est de savoir ce que son club souhaite désormais faire de lui.

Récemment, des échos faisaient état d’un désir du PSG de le conserver. Une chose est sûre, avec les performances qu’il a pu délivrer avec le Sporting, Pablo Sarabia ne manquera pas de prétendants. L’Atlético de Madrid a d’ailleurs été récemment annoncé sur ses traces. Au sortir du match nul entre le Portugal et l’Espagne (1-1), le principal intéressé a été interrogé sur son futur. Et celui-ci s’est montré assez sobre et plutôt évasif dans sa réponse : « Un retour au Sporting ? Pour le moment, je me concentre sur la sélection et je ne pense à rien d’autre. Quand les matches seront terminés, vous verrez bientôt. Je vais y réfléchir et je prendrai une décision », a-t-il confié pour Record.

Pour sa part, le Sporting aimerait conserver Pablo Sarabia dans ses rangs, mais le salaire du joueur en plus de l’éventuelle somme réclamée par le PSG pour céder définitivement son élément freineraient toutes démarches en ce sens pour l’heure.