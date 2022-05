Alors que la fin de saison 2021-2022 arrive à grand pas, des changements sont attendus au sein du PSG après un exercice décevant sur le plan sportif. Si des mouvements sont espérés par de nombreux supporters au sein de l’organigramme et sur le banc de touche, l’effectif des Rouge & Bleu sera également au centre des attentions. Entre les fins de contrat de Kylian Mbappé et Angel Di Maria et les cas de certains indésirables (Mauro Icardi et Julian Draxler), le club de la capitale devra effectuer une refonte de son secteur offensif. De plus, un autre joueur pourrait être concerné par un potentiel départ. Prêté sans option d’achat au Sporting CP et auteur d’une belle saison, Pablo Sarabia a tapé dans l’oeil d’un club espagnol.

Pablo Sarabia dans le viseur de l’Atlético de Madrid

En effet, d’après les informations de Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid surveille de près la situation de Pablo Sarabia. Actuellement quatrième de la Liga (avec 4 points d’avance sur le Betis), les Colchoneros n’ont pas encore officiellement validé leur qualification pour la prochaine Ligue des champions alors qu’ils disputeront encore quatre matches face au Real Madrid, Elche, le Séville FC et la Real Sociedad. Une donnée non négligeable avant de faire le point sur les contours de l’effectif pour la saison prochaine. Auteur d’une saison compliquée avec une élimination en quarts de finale de Ligue des champions, le club espagnol souhaite se renouveler en attaque. Dans cette optique, le coach argentin, Diego Simeone, apprécie le profil polyvalent de Pablo Sarabia et « son engagement, sa qualité devant le but font de lui une pièce désirée par le club. » Après son prêt au Sporting CP, l’Espagnol de 29 ans retournera au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais toujours selon le quotidien catalan, les dirigeants parisiens « sont prêts à se séparer de lui, ce qui contribuerait à rendre sa signature moins coûteuse. » Cette saison avec les Lisboètes, l’international espagnol a marqué à 18 reprises et a délivré 9 passes décisives en 45 matches. Le natif de Madrid a déjà évolué en Liga lors de sa carrière : le Real Madrid son club formateur (2010-2011 / 1 match), Getafe (2011-2016 / 145 matches, 15 buts) et le Séville FC (2016-2019 / 151 matches, 43 buts).

Statistiques 2021-2022 de Pablo Sarabia*

Liga Portugal : 27 matches disputés (1.991 minutes) – 12 buts et 7 passes décisives

: 27 matches disputés (1.991 minutes) – 12 buts et 7 passes décisives Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Allianz Cup : 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Taça de Portugal : 4 matches disputés (275 minutes) – 2 buts

*Source : Transfermarkt