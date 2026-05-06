LDC – Bayern Munich / PSG – Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions ce mercredi soir. Les Parisiens voudront valider leur léger avantage pour se qualifier en finale.

Après le festival de buts lors de la demi-finale aller sur la pelouse du Parc des Princes (5-4), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent ce mercredi soir en demi-finale retour à l’Allianz Arena. Pour tenter de se qualifier pour sa deuxième finale de suite, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou, présents à Munich, sont absents sur blessure. Le coach du PSG devrait aligner une équipe très compétitive avec Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense et Fabian Ruiz au milieu.

À deux heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le Bayern Munich et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le club de la capitale a concédé le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 (2-2). Un score annoncé ici par PSG_adn. Bravo à lui !