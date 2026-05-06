LDC – Héroïque face au Bayern Munich, le PSG se qualifie pour la finale !!!!

Héroïque face au Bayern , le PSG a obtenu un nul incroyable à l’Allianz Arena (1-1) et valide son ticket pour une deuxième finale consécutive en Ligue des champions.

Après une demi-finale aller légendaire remportée par le PSG face au Bayern Munich (5-4), la confrontation retour avait lieu ce mercredi soir à l’Allianz Arena (21h sur Canal+). Les Rouge & Bleu devaient valider leur ticket dans une rencontre qui s’annonçait électrique face à l’armada offensive bavaroise. Et pour atteindre une deuxième finale de C1 consécutive, Luis Enrique devait composer sans un élément majeur : Achraf Hakimi. Pour compenser l’absence du Marocain, Warren Zaïre-Emery dépannait au poste de latéral droit. De son côté, Fabian Ruiz évoluait dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et João Neves. Pour l’attaque, le même trio que lors du match aller était aligné : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Dans la chaude ambiance de Munich, le PSG a rapidement installé la clim’. Lancé sur son côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé, au second poteau, Ousmane Dembélé, qui n’a laissé aucune chance à Manuel Neuer d’une frappe en force sous la transversale (1-0, 3e). Mieux organisés défensivement, les Parisiens ont réussi à contenir les assauts de Luis Diaz et Michael Olise, malgré le carton jaune rapidement reçu par Nuno Mendes (8e). Ce sont même les champions d’Europe en titre qui ont été proches du break, mais la tête de João Neves, trouvé sur un coup franc de Vitinha, a été parfaitement détournée par Manuel Neuer (33e). Mais les Rouge & Bleu ont eu quelques frayeurs, à l’image de la main involontaire non sifflée de João Neves, qui a contré un dégagement de Vitinha. Ou encore le tir de Jamal Musiala, bien repoussé par Matvey Safonov (44e). Malgré une équipe du Bayern Munich qui est montée en puissance au fil du premier acte, le PSG a regagné le vestiaire avec cet avantage au score (1-0).

En seconde période, le PSG n’a pas réussi à conserver le ballon, mais est resté dangereux en transition rapide, à l’image des tirs de Désiré Doué (56e) et Khvicha Kvaratskhelia (57e). Cependant, Manuel Neuer a repoussé les tentatives parisiennes. Quelques minutes plus tard, le Golden Boy a réalisé une action individuelle de grande classe mais le portier allemand s’est une nouvelle fois interposé (64e). Le Français s’est procuré deux autres situations (72e, 76e). Malgré une grosse pression du Bayern Munich, la combativité de Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho et Marquinhos a été une vraie force parisienne. Malgré l’égalisation tardive d’Harry Kane (1-1, 90e+4), un PSG héroïque a validé son ticket pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive et affrontera Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Les Parisiens pressent beaucoup les Bavarois et notamment Neuer.

3′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (0-1). Quelle transition du PSG !!!! Lancé à gauche, Kvaratskhelia sert Dembélé au second poteau, qui envoie un missile dans le but de Neuer d’un plat du pied.

5′ Quel début de match des Parisiens, d’une sérénité folle.

8′ Carton jaune pour Nuno Mendes, après une faute à retardement sur Olise. Le Portugais devra désormais être vigilant face au Français.

10′ 73 % de duels remportés par le PSG dans ce début de match.

11′ Excellente défense de Pacho, qui coupe une passe vers Kane.

12′ Excellente début de match de Kvaratskhelia, de F.Ruiz et de l’ensemble des Parisiens.

13′ Belle défense de Nuno Mendes, qui s’est arraché devant Olise et obtient même la sortie de but.

14′ Quel sauvetage de Nuno Mendes devant une frappe de Kane.

14′ Sur le contre, Kvaratskhelia remonte tout le terrain avec classe et obtient un corner. Ce dernier ne donnera rien.

20′ Si le Bayern est enfin rentré dans son match, les joueurs de Luis Enrique restent vigilants.

21′ Kvaratskhelia a repiqué dans l’axe pour faire sa spéciale mais son tir a été dévié par un défenseur puis a fini dans les gants de Neuer.

22′ Après avoir éliminé Zaïre-Emery, Diaz tente une frappe en force mais cela passe au-dessus du but de Safonov.

26′ Nuno Mendes retombe mal après un choc avec Upamecano, mais le Portugais se relève.

27′ La frappe enroulée d’Olise frôle la lucarne de Safonov.

29′ Attention à Nuno Mendes qui a stoppé une passe de la main involontairement, mais l’arbitre avait sifflé une faute de Laimer juste avant. On rappelle que le Portugais a déjà un carton jaune.

31′ Attention aux Parisiens. Sur un dégagement de Vitinha, J.Neves touche le ballon de la main dans la surface. Les Bavarois réclament le penalty mais l’arbitre ne siffle pas. Juste avant cela, Safonov avait réalisé une sortie approximative.

33′ Trouvé sur un coup franc de Vitinha au second poteau, J.Neves place une tête mais Neuer réalise un excellent arrêt.

37′ Les Parisiens sont très menaçants sur les transitions rapides et Kvaratskhelia obtient un corner.

40′ Belle défense de Zaïre-Emery face à Diaz.

41′ Cette fois-ci c’est Marquinhos qui défend bien devant le Colombien.

42′ Safonov repousse le centre dangereux de Musiala. Les Parisiens tiennent pour l’instant avant la pause.

44′ Safonov repousse une frappe de Musiala, qui n’avait pas été attaqué dans l’axe.

44′ Nouvelle frappe de Musiala, qui n’est pas cadrée.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Carton jaune pour Kvaratskhelia pour avoir continué à jouer après un coup de sifflet de l’arbitre.

45’+3 Sur le long coup franc, la tête de Tah n’est pas cadrée.

45’+3 C’est la pause à Munich. Grâce à un but rapide de Dembélé, le PSG mène dans ce premier acte (1-0) et a bien contenu les vagues du Bayern par la suite.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Pacho reste au sol après avoir pris les crampons de Kane sur le haut de la tête.

48′ Le Colombien revient sur la pelouse.

51′ Pacho une nouvelle fois au sol après un coup de coude de Laimer.

52′ Les Parisiens défendent et contrent les tirs des Bavarois.

53′ Belle défense de Marquinhos face à Diaz. Le Brésilien a empêché le Colombien de prendre de la vitesse et obtient même la faute.

54′ Après un coup franc rapidement joué par le Bayern Munich, la frappe de Pavlovic est complètement manquée.

56′ Excellente transition rapide du PSG mais le tir de Doué est repoussé par Neuer.

57′ Nouvelle occasion pour le PSG. Après éliminé Upamecano d’un crochet, Kvaratskhelia arme une frappe, repoussée par le pied de Neuer.

57′ Quelle défense de Pacho depuis le retour des vestiaires. L’Equatorien est très solide face à Kane.

60′ Les Parisiens n’arrivent pas à conserver le ballon depuis la reprise de la seconde période.

64′ Quelle action individuelle de Doué, qui remonte le terrain balle au pied avant d’armer une frappe. Mais Neuer réalise un excellent arrêt.

65′ Premier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Barcola.

66′ Lancé dans la profondeur, Nuno Mendes rentre dans la surface mais Upamecano est bien revenu.

69′ Safonov repousse un tir de Diaz dans la surface.

70′ Après avoir repiqué dans l’axe, Olise arme un tir mais Safonov reste vigilant et capte le tir trop écrasé du Français.

71′ Quel effort de Barcola pour récupérer une touche dans le camp du Bayern.

72′ Après une récupération haute des Parisiens, Kvaratskhelia sert Doué à gauche mais son tir trouve le petit filet extérieur de Neuer.

73′ Pacho coupe la trajectoire du centre d’Olise. Ça pousse du côté du Bayern.

76′ Nouvelle frappe de Doué qui passe juste à côté du poteau de Neuer.

76′ Double changement pour le PSG. Beraldo et L.Hernandez prennent la place de F.Ruiz et Doué.

77′ Avec ce changement, Nuno Mendes va évoluer un cran plus haut sur le terrain.

79′ Quelle action de Kvaratskhelia !!! Après un sombrero qui a surpris toute la défense du Bayern, le Géorgien se présente devant Neuer mais manque son tir, bien gêné par le retour des défenseurs.

83′ Excellente sortie au poing de Safonov pour repousser un coup franc de Kimmich.

83′ Après une récupération de Kvaratskhelia au milieu de terrain, Nuno Mendes est rapidement lancé dans la profondeur. Épuisé, le Portugais tente un lob lointain mais ce n’est pas cadré.

84′ Quelle combativité de J.Neves et Marquinhos face à Kane. Les Parisiens obtiennent même la faute.

85′ Changement pour le PSG. Mayulu prend la place de Nuno Mendes, complètement cuit.

86′ Carton jaune pour Marquinhos, qui a ceinturé Diaz au milieu de terrain.

87′ Quel retour défensif de Zaïre-Emery face à Davies. Le Titi obtient même la sortie de but.

88′ Quel cafouillage dans la surface parisienne avec plusieurs tirs contrés.

Sur le contre, Barcola arme une frappe enroulée mais Neuer repousse en corner.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Safonov capte un ballon précieux dans la surface. Ça se rapproche pour les Parisiens.

90’+3 Quelle combativité de Zaïre-Emery et Kvaratskhelia face à Diaz.

90’+4 BUT DE KANE (1-1). Trouvé dans la surface, l’Anglais frappe en force en pleine lucarne, imparable pour Safonov.

90’+5 C’est terminé. Un PSG héroïque a obtenu le match nul face au Bayern Munich (1-1) et valide son ticket pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Demi-finale retour de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : João Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Espen Eskås – VAR : Marco Di Bello et Tiago Martins – Buts : Dembélé (3e), Kane (90e+4) – Cartons : Nuno Mendes (8e), Stanisic (33e), Kvaratskhelia (45e+2), Diaz (78e), Marquinhos (86e)

Le XI du Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic (Davies, 67e), Upamecano (Karl, 85e), Tah (Kim, 67e), Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala (Jackson, 79e), Diaz – Kane Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim (67e), Goretzka, Jackson (79e), Davies (67e), Bischof, Ito, Guerreiro, Karl (85e)

: Neuer (c) – Stanisic (Davies, 67e), Upamecano (Karl, 85e), Tah (Kim, 67e), Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala (Jackson, 79e), Diaz – Kane Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 85e) – F.Ruiz (Beraldo, 76e), Vitinha, J.Neves – Doué (L.Hernandez, 76e), Dembélé (Barcola, 65e)-, Kvaratskhelia Remplaçants : Vignaud, Laurendon, Marin, Beraldo (76e), Zabarnyi, L.Hernandez (76e), Mayulu (85e), Dro Fernandez, Lee, Barcola (65e), G.Ramos, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 85e) – F.Ruiz (Beraldo, 76e), Vitinha, J.Neves – Doué (L.Hernandez, 76e), Dembélé (Barcola, 65e)-, Kvaratskhelia